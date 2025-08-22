El crecimiento económico contrasta con la realidad de muchos, señala exministro de Hacienda

La economía paraguaya que cerrará nuevamente este año con un crecimiento por encima del 4%, cifra que lo ubica entre las economías de mayor expansión en la región; sin embargo, el principal desafío del país sigue siendo que ese crecimiento también llegue a cada hogar paraguayo.

El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira reflexionó sobre la situación y detalló que el ingreso percápita cambió muy poco, y que, en cambio, los productos de la canasta básica se han encarecido mucho en este tiempo y que esa sería una de las principales razones por las cuales la percepción de los consumidores se mantiene en pesimismo pese a las buenas proyecciones de crecimiento económico.

“La principal preocupación de los ciudadanos radica en los precios altos”, expresó Ferreira.

“Entonces, pasó que aquellos que cruzaban a Clorinda para rebuscarse por productos más baratos, ya no tienen ese incentivo, y ahora compran en el mercado local, pero precios más elevados y esto impactó en muchos hogares”, acotó.

El economista detalló que este año el crecimiento está explicado por el movimiento comercial, que no se atribuye esencialmente a políticas internas, sino a las medidas implementadas por el gobierno argentino de Javier Milei.

La situación de normalización de la política económica en el vecino país hizo que el peso ganara valor y está empujando a muchos argentinos a rebuscarse en nuestro mercado, especialmente en el rubro de tiendas de vestir y electrónica.

Boom de turistas argentinos para compras en Paraguay

Tenemos un “boom” de turistas argentinos que vienen para realizar compras, a lo que se suman también los eventos internacionales que tienen sede a nuestro país y que atraen bastantes turistas, generando un ingreso importante en el rubro de servicios.

En cuanto a las construcciones, indicó que este sector viene experimentando más bien un efecto de recuperación después de un par de años de parataje y bajón, y no precisamente por un despliegue importante de obras.

El exministro indicó que para cambiar este contexto y que el crecimiento baje a todos los sectores, es clave invertir en educación y calidad de mano de obra, que les permita a los ciudadanos acceder a mejor remuneración y salir del círculo de informalidad.

Organismos de control poco creíbles

El economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira también expresó su preocupación por medidas autoritarias y desproporcionales por parte de organismos de control poco creíbles y débiles institucionalmente.

Como ejemplo detalló que resulta contradictorio que “aprieten” con una cadena de empresas, cuando en la calle y frente a estos mismos locales, se venden productos de contrabando sin ningún tipo de control.