Paraguay y el salto del gigante energético: De la criptominería a la transparencia fiscal

Paraguay ha dejado de ser un observador para convertirse en un jugador de élite. Mientras las grandes potencias redibujan sus estrategias energéticas y financieras, en el corazón de América del Sur sube el ritmo del hashrate.

Según los últimos datos del primer trimestre de 2026, Paraguay se ha consolidado en el top 5 mundial de minería Bitcoin, un hito que no solo redefine nuestra matriz productiva, sino que acelera una transición inevitable hacia el aprovechamiento de la energía paraguaya para desarrollo local y a la formalización tributaria.

La geopolítica del cripto: Paraguay en el Top 5

El ascenso de Paraguay en el ecosistema cripto no es producto del azar, sino de una combinación de abundancia energética y de estabilidad macroeconómica.

El mapa de calor del Hashrate Index de 2026 revela una fotografía clara: Estados Unidos lidera a nivel global con el 37,5%, seguido por Rusia (16,4%) y China (11,7%). En este escenario, Paraguay ocupa el cuarto lugar con el 4% del poder de minado global.

La entrada de Paraguay en el top 5 relega a potencias como Emiratos Árabes Unidos (3,1%), Omán (3%), Canadá (2,6%), Etiopía (2,6%), Kazajstán (2,1%) e Indonesia (1,9%), que se ubican en puestos inferiores y cierran el top 10 del mercado global.

Por otra parte, registran las caídas más notables, a nivel trimestral: Bolivia (-17%), China (-14%), Argentina (-13%) y Canadá (-7%). Paraguay se mantiene estable con un crecimiento anual del 54%.

La DNIT y la Resolución 47 ponen fin a la informalidad

El crecimiento explosivo del sector ha traído consigo la necesidad de “marcar la cancha”. La Resolución Nº 47 de la DNIT representa el primer gran paso gubernamental para formalizar las transacciones en este ecosistema.

La normativa no busca penalizar la actividad, sino integrarla al sistema tributario para fortalecer la transparencia. De acuerdo con el director de la DNIT, el fortalecimiento de la administración tributaria mediante tecnología permite hoy conocer con mayor detalle el movimiento económico del ciudadano.

En este contexto, la nueva normativa establece la Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos (DJI-Criptoactivos).

Los puntos de esta regulación son claros:

Sujetos obligados: Propietarios o responsables de plataformas que operan en el país y personas físicas o jurídicas residentes que realizan transacciones con criptoactivos.

El umbral de los US$ 5.000: La obligación de informar nace cuando las transacciones superan los US$ 5.000 anuales, ya sea de forma individual o en conjunto.

Plazos y sanciones: La primera presentación corresponderá al ejercicio 2026 y deberá entregarse en marzo de 2027. Quienes incumplan los plazos se enfrentarán a multas iniciales de G. 1.000.000.

No todo es Bitcoin

Un error común en el mercado es utilizar Bitcoin y criptoactivos como sinónimos. El texto de la resolución y la realidad del mercado aclaran esta distinción.

En el mundo existen más de 20.000 criptoactivos, donde el Bitcoin representa aproximadamente el 50% del valor total.

Sin embargo, el concepto de token está ganando terreno en el sector corporativo paraguayo. A diferencia del Bitcoin, que actúa principalmente como moneda y reserva de valor, un token puede funcionar como una acción que representa la propiedad de un activo real.

Un ejemplo tangible para nuestra economía es la emisión de tokens que representan la propiedad de una tonelada de soja en un silo. Este tipo de activos digitales permite una trazabilidad y liquidez sin precedentes en el sector del agronegocio.

El camino hacia la armonía regulatoria

Para el Gobierno, el éxito de esta ruta de criptoactivos depende de una efectiva coordinación institucional. El ecosistema requiere una armonía regulatoria entre diversas entidades públicas para asegurar que la energía del país se utilice en procesos transparentes y formales.

Si bien las criptomonedas no son reconocidas legalmente en Paraguay como dinero o instrumentos de pago oficiales, son reconocidas como valores privados con relevancia económica.

Esto significa que, aunque no puedas pagar impuestos directamente, el beneficio obtenido por su tenencia o intercambio sí debe ser reportado.

Futuro de las transacciones de criptoactivos

La entrada de Paraguay en el top 5 de minería global, con un Bitcoin que muestra una tendencia creciente (+3,1%), según el índice del Hashrate, pasando de US$ 66.799 a US$ 68.869, coloca al país en una posición envidiable.

La Resolución Nº 47 no es solo una medida recaudatoria; es la infraestructura legal necesaria para que Paraguay pase de ser una “granja de minería” a un centro financiero digital.

La transparencia será el nuevo escenario. Con el seguimiento de la Dirección General de Recaudación y Asistencia al Contribuyente y la Dirección General de Grandes Contribuyentes de la Gerencia General de Impuestos Internos, el país sienta las bases para el camino formal del sector de los criptoactivos.