Inversión pública vinculada a la construcción cae 18,8% en 2026

Asimismo, dentro del mencionado componente se utiliza el Objeto del Gasto 965, destinado a la aplicación de deudas pendientes de pago de ejercicios anteriores cuando la naturaleza del gasto se encuentra vinculada a la inversión física.

Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que el monto total a ser destinado a este tipo de gasto presenta una reducción significativa en 2026 con respecto al ejercicio anterior, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para sostener el financiamiento de infraestructura y activos públicos estratégicos.

En 2025, el presupuesto total destinado a inversión física había alcanzado G. 16,065 billones, de los cuales, a febrero, se ejecutaron G. 1,275 billones.

Para 2026, el monto presupuestado se redujo a G. 13,050 billones, lo que implicó una disminución de G. 3,015 billones (alrededor de US$ 456 millones al promedio del tipo de cambio a febrero del presente año), equivalente a una caída de 18,8%. La reducción presupuestaria ya representa, en sí misma, una señal relevante sobre la priorización del gasto público en el corto plazo.

Más allá del ajuste en el presupuesto asignado, los datos también muestran una disminución marcada en la ejecución efectiva de los recursos. Al primer bimestre de 2026, el monto ejecutado alcanzó G. 625.380 millones, lo que representó una reducción de G. 649.929 millones, equivalente a una caída de 51,0% con relación al mismo periodo de 2025.

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Conforme con los datos del MEF, la mayor parte de la inversión física se concentra en la Administración Central. En 2025, las instituciones centralizadas contaban con un presupuesto de G. 8,439 billones, con una ejecución de G. 1,146 billones.

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Para 2026, el monto presupuestado disminuyó a G. 6,383 billones, es decir, G. 2,055 billones menos, lo que significó una reducción de 24,4%.

La ejecución también mostró una caída significativa. En 2026, las entidades centralizadas registraron una ejecución de G. 597.378 millones, cifra considerablemente inferior a la registrada el año anterior.

El comportamiento de las instituciones descentralizadas también evidencia una tendencia similar, aunque con magnitudes distintas. En 2025, el presupuesto destinado a inversión física en este segmento alcanzó G. 7,627 billones, con una ejecución de G. 129.442 millones. Para 2026, el presupuesto se ubicó en G. 6,667 billones, lo que representó una caída de G. 959.089 millones, equivalente a 12,6%.

La ejecución en la Administración Descentralizada también se contrae, al pasar de G. 129.442 millones en 2025 a G. 28.002 millones en 2026. Este nivel de ejecución refleja una utilización particularmente baja de los recursos disponibles en este segmento institucional.

Desde una perspectiva económica, la inversión pública en infraestructura constituye uno de los instrumentos más relevantes para impulsar el crecimiento de mediano y largo plazo. Carreteras, hospitales, sistemas energéticos, infraestructura educativa y equipamientos productivos dependen en gran medida del ritmo de ejecución de estos recursos.

En este contexto, la combinación de una reducción presupuestaria, caída en la ejecución y aún importante deuda con el sector de la construcción, plantea desafíos relevantes para la política fiscal. La inversión física no solo representa gasto público, sino también la capacidad del Estado para transformar recursos fiscales en activos productivos que fortalecen la competitividad del país.

En definitiva y a modo de remarcar, los datos oficiales reflejan una tendencia que merece un seguimiento cercano: menos recursos destinados a inversión física y una ejecución significativamente menor.

En un contexto donde la infraestructura continúa siendo uno de los pilares del desarrollo económico, la evolución de este rubro seguirá siendo un indicador clave para evaluar la efectividad de la política fiscal y la capacidad del Estado para materializar proyectos de capital público.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones