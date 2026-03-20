Esperan que dólar más débil ayude a mantener precios de bienes durables “bajo control”

En su reporte correspondiente al mes de marzo, la Consultora Itaú Macro Latam revisó a la baja su proyección de la cotización del dólar para fin de año, esto en medio del contexto global por las tensiones en medio oriente y otros factores de la economía estadounidense. Considerando el escenario actual, la consultora brasileña prevé que el dólar cerrará en G. 6.650 para fin de año, por debajo de los G. 6.850 que estimaron en el informe del mes anterior.

En la jornada cambiaria de la fecha, el dólar efectivo repuntó levemente y cerró en G. 6.530, frente a G. 6.500 de la jornada anterior, pero según las proyecciones de Itaú es que la divisa vaya estabilizándose en cerca de G. 6.650.

En lo que va del año, la divisa estadounidense se depreció 3% frente a la moneda local, lo que representa unos G. 200 menos por cada dólar. En lo que respecta a la variación anual registra una caída del 19%, alrededor de G. 1.500 menos por cada dólar.

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Ayudará a contener la inflación

En este contexto, los economistas de la consultora sostienen que la apreciación sostenida del guaraní y consecuente caída del dólar desde el segundo semestre de 2025, debería mantener los precios de los bienes duraderos (electrónica, electrodomésticos y otros) bajo control durante la primera mitad del año.

Según estimaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), los bienes importados representan alrededor del 30% de los productos de la canasta básica y se espera que esta fuerte reducción en la cotización del dólar tenga un impacto además en estos bienes.

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Por el momento, la consultora brasileña ha mantenido su proyección para la inflación anual en 3,5% para el cierre del 2026, en línea con el nuevo objetivo meta y respaldada por una moneda aún fuerte.

Cabe señalar que al segundo mes del año, la inflación interanual se ubicó en 2,3%, pero con un peso todavía importante de variación de precios en el grupo de alimentos (cercano al 7% general).

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Pausa en flexibilización de tasas

En este contexto, Itaú Macro prevé un ajuste más en la tasa de interés de política monetaria para posicionarse en 5,25%, frente a 5,50% desde el último ajuste.

Itaú advierte que las presiones recientes sobre los precios del petróleo Brent en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán podrían provocar una pausa en el ciclo de flexibilización