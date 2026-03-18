Agentes prevén mayor inflación este mes, y que dólar seguirá bajo

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Variables Económicas (EVE) realizada por el Banco Central del Paraguay, la percepción de los agentes consultados es que la inflación tendría una leve presión al alza en su variación mensual, pero que la tendencia del dólar seguirá a la baja. Son dos factores que siguen siendo determinantes en el ánimo de los consumidores.

Según los datos de la encuesta EVE para el presente mes de marzo, la mediana de las expectativas de inflación mensual se ubicó en 0,4%, superior al resultado obtenido en febrero último de 0,3%, que fuera relevada en el informe del mes anterior. Aunque para el mes de abril de 2026, los agentes económicos esperan una inflación mensual que se desacelere nuevamente y se ubique en 0,3%.

Cabe señalar que la inflación en el mes de febrero último se ubicó en 0% mensual, mientras que la variación interanual llegó a un 2,3%, por encima de las expectativas actuales.

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Esperan un dólar más bajo

Por otra parte, la percepción de los agentes consultados por la banca matriz es que la cotización del dólar seguirá en baja, por lo que proyectaron que la divisa estaría en torno a G 6.500 para fin de mes, por encima de G. 6.629 que previeron anteriormente. El valor actual de la divisa está en G. 6.500 para la cotización en efectivo o minorista.

También redujeron la expectativa de la cotización para fin de año, aunque esperan que el valor de la divisa vaya aumentando y cierre en G. 6.725 para fines del 2026, por debajo de G. 6.875 que estimaron en la encuesta anterior.

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La encuesta EVE es elaborada por el BCP y resume las expectativas de los agentes económicos referentes a las principales variables económicas para distintos periodos: para el cierre del presente mes, del mes siguiente, del año en curso, de los próximos 12 meses, del año siguiente. En cuanto a las preguntas que incluyen figuran: la inflación; el tipo de cambio nominal con respecto al dólar; el crecimiento económico; y la tasa de política monetaria (TPM).