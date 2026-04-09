Reordenamiento industrial de Paraguay: polos, cluster, zonas productivas y educación

Paraguay se encuentra en un punto de inflexión. La imagen histórica de una producción dispersa y un crecimiento industrial espontáneo busca ser reemplazada por una hoja de ruta con énfasis en el ordenamiento territorial y la sofisticación productiva.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), liderado por Marco Riquelme, ha trazado una estrategia que pretende transformar la geografía económica del país mediante un sistema de cuatro capas de desarrollo y una renovación del marco legal de los parques industriales.

El proceso de industrialización no puede sostenerse sobre la improvisación en la era de los datos, las cadenas productivas transnacionales, la transformación digital, la IA y sus agentes.

Con una nueva legislación, que se espera pase por el Congreso este año, el país busca convertir el impulso industrial en un proyecto de largo plazo con impacto urbano y social.

Preparar, ordenar y crecer de forma sinérgica es la consigna para que las inversiones no solo lleguen, sino que perduren y escalen en un entorno predecible y sostenible.

El mapa del crecimiento: Las cuatro capas de Riquelme

Para entender hacia dónde va la industria nacional, es necesario visualizar el diseño que el titular del MIC ha dibujado para potenciar la producción nacional. Este esquema se divide en cuatro estratos interconectados que vinculan la infraestructura física con el capital humano y la infraestructura.

1. Corredores y nodos: La base logística

La primera capa identifica los corredores logísticos y nodos industriales estratégicos. Estos puntos son los nervios por donde circularán las mercaderías hacia los puertos, fronteras y mercados internacionales, garantizando que la producción no se queda aislada de los centros de consumo global.

2. El desafío de la zonificación municipal

La segunda capa aterriza en el territorio municipal. Actualmente, existe un cuello de botella: de los 262 municipios del país, solo 40 cuentan con una zonificación industrial aprobada. Esta falta de ordenamiento limita la instalación de nuevas plantas y genera conflictos en la convivencia urbana.

3. Clusters de manufactura

La tercera etapa consiste en identificar y potenciar los clusters existentes. El objetivo es reconocer qué sectores tienen mayor fuerza en regiones específicas para dibujar una zonificación productiva inteligente que aproveche las ventajas competitivas de cada zona.

4. Talento humano y educación

Finalmente, la cuarta capa es el motor del sistema: la capacitación. Se busca integrar a institutos de investigación y centros técnicos directamente con las zonas productivas para que el talento se forme donde se genera la actividad industrial, al estilo de los mejores centro productivos del mundo.

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Alianza estratégica: educación y empresa

Uno de los puntos débiles que tiene la revolución industrial propuesta desde el MIC es la educación y la falta de talento humano.

Por ello resulta urgente revisar, fortalecer y transformar el sistema educativo con relación a las demandas del sector empresarial, para evitar que en el tiempo se convierta en el techo del crecimiento país.

Para Riquelme, un tema relevante son los procesos de aprendizaje a base de la experiencia, por tal razón propone que el tiempo de formación de los estudiantes esté dentro de las propias empresas e institutos técnicos, a través de prácticas o pasantías formalizadas.

Sofisticación y complejidad productiva

La maquila es una de las fuentes más importantes de ingresos, empleo y aporte a los indicadores macroeconómicos. Sin embargo, el siguiente paso trazado desde el MIC apunta a avanzar en procesos de mayor complejidad y sofisticación productiva.

Riquelme pudo constatar hace pocas semanas, durante su gira por California, la tracción del Silicon Valley. Por ello apunta a atraer industrias relacionadas con la reciente legislación de bienes de alta tecnología, que demandan mano de obra especializada pero con una oferta de salarios más elevada.

Para el titular, la maquila es la base fundamental de una capa de colaboradores con experiencia que pueden progresar paulatinamente en sus capacidades y habilidades hacia otras industrias más complejas; mientras los colegios e institutos técnicos preparan trabajadores para ser insertados en su reemplazo.

El salto hacia la complejidad. Más allá de la maquila

Si bien la maquila ha sido una fuente vital, el MIC apuesta por la sofisticación productiva. Inspirado por modelos de innovación, Riquelme busca atraer industrias de alta tecnología que demanden mano de obra especializada y ofrezcan salarios más elevados.

Parques industriales: De la promesa al ecosistema real

A pesar de que el término parque industrial evoca orden y modernidad, la realidad paraguaya todavía muestra una red en proceso de formación. De los 20 predios que se presentan como tales, únicamente 8 cuentan con la habilitación oficial del MIC.

Muchos de estos espacios carecen de estándares mínimos. Según Riquelme, este desorden desalienta la inversión extranjera, al mostrar un mercado desorganizado y con falta de referencias claras.

Una nueva Ley para romper el pasado

El diagnóstico del MIC es claro: la normativa actual (Ley N° 4903 de 2013) es insuficiente y solo otorga beneficios menores en patentes municipales. Por ello, se trabaja en una nueva legislación integral.

Esta ley buscará:

Requisitos estrictos: exigir infraestructura completa y cumplimiento ambiental para la habilitación.

Incentivos diferenciados: apoyar tanto a los desarrolladores de los parques como a las industrias que deciden trasladarse a ellos.

Créditos blandos: facilitar la mudanza de fábricas hoy plantadas en zonas residenciales hacia polos planificados.

De ventajas fiscales a funcionales

Paraguay es un país supercompetitivo en términos impositivos gracias a la Ley 60/90 y el régimen de maquila. Por ello, el nuevo enfoque no se centra en reducir más impuestos, sino en construir un ecosistema funcional.

El modelo de parque industrial moderno incluye:

Infraestructura garantizada: energía abundante, conectividad y tratamiento de residuos.

Servicios compartidos: espacios comunes como comedores, guarderías, salas de lactancia y centros de capacitación..

Lógica colaborativa: fomentar que las empresas compartan técnicos y recursos, un modelo exitoso en polos industriales de Panamá o Brasil.

<b>Parques industriales habilitados por el MIC</b>

1. Parque Industrial Mariscal Francisco Solano López (Público). Ubicado en Capiatá (Departamento Central) y es el modelo de referencia para la gestión pública de estos espacios.

2. Terminal Occidental SA - TOSA (Privado). Ubicada en Villa Hayes (Presidente Hayes), es un punto estratégico por su acceso fluvial y su conexión con el Chaco paraguayo y la Región Oriental.

3. Almacenes Generales SA - ALGESA (Privado). Situado en el Km 12 de la Ruta PY02 en Ciudad del Este. Es un parque consolidado que alberga a numerosas empresas, muchas de ellas operando bajo el régimen de maquila.

4. Parque Industrial Santa Mónica (Privado). Ubicado en Minga Guazú (Alto Paraná), enfocado principalmente en fabricación y logística de exportación.

5. Parque Industrial Iruña (Privado). En el área metropolitana de Ciudad del Este ( Km 11, CDE ), es uno de los más dinámicos en cuanto a volumen de empresas instaladas.

6. Parque Industrial Panamericano (Privado). Ubicado en Villa Elisa (Central), aprovecha su cercanía a los principales centros de consumo y puertos fluviales del área metropolitana.

7. Parque Industrial Taiwán (Mixto/Privado). Localizado en Hernandarias, nació de un acuerdo estratégico para atraer inversiones de alta tecnología y manufactura avanzada, contando con una gestión que combina intereses corporativos y apoyo diplomático/estatal.

8. Parque Industrial Montecarlo (Privado). Situado en Hernandarias (Alto Paraná), orientado a la producción industrial diversificada aprovechando la energía excedente de Itaipú.

Nota: Aunque los oficiales son 8, el MIC ha confirmado que está en proceso avanzado de habilitación un nuevo parque industrial y logístico en Filadelfia con una inversión de US$ 5 millones.

El norte estratégico

Para que Paraguay logre esta transformación, el espejo más nítido es el modelo de Singapur, que pasó de ser una base de fabricación básica a un centro global de alta tecnología en pocas décadas.

Singapur comprendió que el territorio es un recurso finito y, por tanto, debía ser gestionado con una precisión quirúrgica a través de su Junta de Desarrollo Económico (EDB).

Este modelo se centra en crear ecosistemas donde la industria no está aislada, sino rodeada de servicios logísticos de clase mundial y una infraestructura energética infalible.

Al igual que el plan de cuatro capas del MIC, Singapur priorizó la formación de capital humano mediante una simbiosis total entre universidades y empresas, asegurando que cada trabajador estuviera capacitado para operar la tecnología más avanzada. Este enfoque convirtió la escasez de espacio en una competencia basada en la eficiencia extrema y la especialización productiva.

Seguir este norte implica trascender la competencia por bajos impuestos para enfocarse en la calidad del entorno operativo. El éxito de Singapur radicó en ofrecer previsibilidad y servicios funcionales superiores como centros de I+D integrados y zonas de libre comercio ultraeficiente que atrajeron a gigantes tecnológicos.

Para Paraguay esto significa que el modelo de cuatro capas debe ser la piedra angular de un proyecto país que sobreviva a los períodos gubernamentales.

Si logramos que la maquila sea el trampolín hacia sectores de mayor valor agregado, como la biotecnología o la industria de semiconductores, Paraguay no solo estará ordenando su territorio, sino asegurando su lugar en la economía del conocimiento del siglo XXI, donde la competitividad se mide por la velocidad de la innovación y la solidez de sus instituciones.