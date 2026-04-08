Negocios
08 de abril de 2026 - 09:46

El mapa del talento: Salarios, flexibilidad y fidelización

Talento humano
El Barómetro de Gestión del Talento Humano en Iberoamérica. de la EAEseb_ra

Las empresas paraguayas y de toda la región se enfrentan al reto de atraer y retener a los mejores profesionales. La novena edición del Barómetro DCH de Gestión del Talento en España, Portugal y Latinoamérica de la EAE Business School y la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano (creada en 2014 con 6.900 miembros), trae una radiografía detallada de las tendencias que están moldeando el futuro del trabajo.

Por ABC Color

En el estudio participaron 258 empresas, 52% latinoamericanas, incluyendo a organizaciones de Paraguay (2,71%). Las muestras revelan cambios significativos en las prioridades de los empleados y en las herramientas de gestión de los departamentos de Recursos Humanos.

Se acabó el amor por la marca

Durante años, el empleador o la marca de empresa fue el factor determinante para atraer candidatos. Sin embargo, el informe marca un punto de inflexión: los salarios competitivos desplazaron a la marca corporativa como el principal factor de atracción.

Mientras que la reputación de la empresa cayó a la sexta posición, la remuneración económica lidera ahora las preferencias, seguida muy de cerca por la carrera profesional y las políticas de flexibilidad y conciliación.

En Latinoamérica, el informe destaca una particularidad: el clima laboral es valorado un 30% más que en la región de Iberia, y el estilo de liderazgo tiene un peso significativamente mayor para los profesionales de nuestra región.

Talento
Factores clave para la captación y retención del talento: remuneración, carrera, política y reputación del empleador.

Inteligencia artificial: 31,9% la usa en Latam

A pesar del auge mediático de la inteligencia artificial (IA), su implementación real en las oficinas de Recursos Humanos aún tiene camino por recorrer.

El 51,7% de los directivos admite que todavía no utiliza la IA en su gestión diaria. No obstante, la brecha geográfica es notable: en España y Portugal, casi la mitad de las empresas (48,2%) ya la han incorporado, mientras que en Latinoamérica la cifra cae al 31,9%.

Para quienes ya han dado el paso, los beneficios son tangibles. El 80% de los usuarios en Latinoamérica reporta una mejora en sus resultados, utilizando la tecnología principalmente para optimizar la búsqueda de talento (73,4%), analizar currículums (53%) y seleccionar candidatos (48%).

El auge del talento joven y la formación

El reclutamiento sigue apostando fuertemente por las nuevas generaciones. En el último año, el 58% de las contrataciones fueron perfiles junior, frente a un 35% de mandos intermedios y apenas un 6% de perfiles senior.

Las áreas de Operaciones y Logística (57%), IT (38%) y Comercial (44%) concentran la mayor demanda de nuevos colaboradores.

En cuanto a la formación académica, los grados en Ingeniería, ADE (Administración de Empresas) e IT continúan siendo los más buscados. A nivel de postgrado, el MBA (66%) se mantiene como el título rey, aunque el interés por especializaciones en Tecnología y Finanzas sigue creciendo (34%).

Talento humano
Talento joven llega al 57% en procesos de contratación.

El modelo híbrido

La pandemia cambió las reglas del juego y el Barómetro confirma que no hay vuelta atrás. El 62,5% de las empresas tiene un modelo de trabajo híbrido.

Lo más común es el esquema de dos días de trabajo remoto por semana (aplicado por el 44% de las compañías), un solo día (24%), mientras que solo un residual 7,2% permite cuatro días de home office.

Para fidelizar a este empleado “híbrido”, las empresas están personalizando sus estrategias. La flexibilidad horaria es la táctica que más ha crecido (un 25% respecto al año anterior), junto con programas de salud y bienestar.

La mayoría de las empresas realizan entrevistas de salida (93%) para entender por qué se van sus empleados, pero el 62,3% aún no cuenta con canales de comunicación para mantener el vínculo con sus excolaboradores.

Sostenibilidad y diversidad

La gestión del talento también se está volviendo más consciente. El ámbito más trabajado por las empresas es la igualdad de género, seguido por la salud y el bienestar. Las políticas de diversidad de género están presentes en el 96,5% de las organizaciones que tienen planes de inclusión.

Sin embargo, todavía existe un 30% de empresas que no disponen de políticas de diversidad. El 16,7% afirma que no encuentra los perfiles requeridos, mientras que un 11,1% considera que estas políticas simplemente “no son necesarias”.

El liderazgo autoritario ha casi desaparecido, representa un 4% de la muestra, mientras el modelo colaborativo es la mayoría con un 47% en Latam versus un 38% en Iberia.

Queda claro que la competencia por el talento ya no se gana solo con un logo prestigioso y alta reputación; requiere además salarios competitivos, planes de carrera y una cultura de la flexibilidad y la tecnología.

Artículos relacionados

La protección de esta información resulta crítica, considerando que en el ecosistema cripto las transacciones son irreversibles.
Negocios
DNIT pone la lupa en criptoactivos y abre debate por riesgos
Ver más
brecha-digital-165136000000-1438355.jpg
Negocios
Conectados pero con desventaja global. La brecha digital de Paraguay
Ver más
IA
Negocios
Los reyes de la IA: Quién es quién en la carrera
Ver más
MIC
Negocios
Consejo de Infraestructura: ¿Podrá alcanzar la meta de US$ 24.000 millones?
Ver más
La Universidad San Ignacio de Loyola propone una formación innovadora en negocios con el Discover Bootcamp.
Contenido Patrocinado
Formación ejecutiva desde los 15 años, con modelo europeo que conecta empresas paraguayas con futuros líderes
Ver más
MR
Negocios
Neuroestrategia: Comunicación consciente y poder de la narrativa
Ver más