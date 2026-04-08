El mapa del talento: Salarios, flexibilidad y fidelización

En el estudio participaron 258 empresas, 52% latinoamericanas, incluyendo a organizaciones de Paraguay (2,71%). Las muestras revelan cambios significativos en las prioridades de los empleados y en las herramientas de gestión de los departamentos de Recursos Humanos.

Se acabó el amor por la marca

Durante años, el empleador o la marca de empresa fue el factor determinante para atraer candidatos. Sin embargo, el informe marca un punto de inflexión: los salarios competitivos desplazaron a la marca corporativa como el principal factor de atracción.

Mientras que la reputación de la empresa cayó a la sexta posición, la remuneración económica lidera ahora las preferencias, seguida muy de cerca por la carrera profesional y las políticas de flexibilidad y conciliación.

En Latinoamérica, el informe destaca una particularidad: el clima laboral es valorado un 30% más que en la región de Iberia, y el estilo de liderazgo tiene un peso significativamente mayor para los profesionales de nuestra región.

Inteligencia artificial: 31,9% la usa en Latam

A pesar del auge mediático de la inteligencia artificial (IA), su implementación real en las oficinas de Recursos Humanos aún tiene camino por recorrer.

El 51,7% de los directivos admite que todavía no utiliza la IA en su gestión diaria. No obstante, la brecha geográfica es notable: en España y Portugal, casi la mitad de las empresas (48,2%) ya la han incorporado, mientras que en Latinoamérica la cifra cae al 31,9%.

Para quienes ya han dado el paso, los beneficios son tangibles. El 80% de los usuarios en Latinoamérica reporta una mejora en sus resultados, utilizando la tecnología principalmente para optimizar la búsqueda de talento (73,4%), analizar currículums (53%) y seleccionar candidatos (48%).

El auge del talento joven y la formación

El reclutamiento sigue apostando fuertemente por las nuevas generaciones. En el último año, el 58% de las contrataciones fueron perfiles junior, frente a un 35% de mandos intermedios y apenas un 6% de perfiles senior.

Las áreas de Operaciones y Logística (57%), IT (38%) y Comercial (44%) concentran la mayor demanda de nuevos colaboradores.

En cuanto a la formación académica, los grados en Ingeniería, ADE (Administración de Empresas) e IT continúan siendo los más buscados. A nivel de postgrado, el MBA (66%) se mantiene como el título rey, aunque el interés por especializaciones en Tecnología y Finanzas sigue creciendo (34%).

El modelo híbrido

La pandemia cambió las reglas del juego y el Barómetro confirma que no hay vuelta atrás. El 62,5% de las empresas tiene un modelo de trabajo híbrido.

Lo más común es el esquema de dos días de trabajo remoto por semana (aplicado por el 44% de las compañías), un solo día (24%), mientras que solo un residual 7,2% permite cuatro días de home office.

Para fidelizar a este empleado “híbrido”, las empresas están personalizando sus estrategias. La flexibilidad horaria es la táctica que más ha crecido (un 25% respecto al año anterior), junto con programas de salud y bienestar.

La mayoría de las empresas realizan entrevistas de salida (93%) para entender por qué se van sus empleados, pero el 62,3% aún no cuenta con canales de comunicación para mantener el vínculo con sus excolaboradores.

Sostenibilidad y diversidad

La gestión del talento también se está volviendo más consciente. El ámbito más trabajado por las empresas es la igualdad de género, seguido por la salud y el bienestar. Las políticas de diversidad de género están presentes en el 96,5% de las organizaciones que tienen planes de inclusión.

Sin embargo, todavía existe un 30% de empresas que no disponen de políticas de diversidad. El 16,7% afirma que no encuentra los perfiles requeridos, mientras que un 11,1% considera que estas políticas simplemente “no son necesarias”.

El liderazgo autoritario ha casi desaparecido, representa un 4% de la muestra, mientras el modelo colaborativo es la mayoría con un 47% en Latam versus un 38% en Iberia.

Queda claro que la competencia por el talento ya no se gana solo con un logo prestigioso y alta reputación; requiere además salarios competitivos, planes de carrera y una cultura de la flexibilidad y la tecnología.