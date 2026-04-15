Las 10 Apps más descargadas en el continente

El ascenso de aplicaciones de IA al Top 10 marca el fin de la era de la IA como tendencia y el inicio de su fase como commodity.

Para el mercado paraguayo, la adopción de estas herramientas en la fuerza de ventas y servicios al cliente no es opcional, sino un requisito de competitividad y experiencia del negocio. Para las empresas paraguayas, entender este ranking es comprender dónde está la atención (y la billetera) del cliente.

Las apps de IA han multiplicado por cuatro su volumen de descargas en la región en los últimos 12 meses, señalando un cambio de paradigma del scroll al prompt de productividad.

Por otra parte, el éxito de Mercado Libre y Temu subraya una logística cada vez más eficiente. El consumidor local ya no compara precios con la tienda de la esquina ni entre tiendas locales ecommerce, sino con el catálogo global al alcance de su bolsillo.

1. ChatGPT (1.440 millones de descargas globales acumuladas)

La aplicación de OpenAI ha consolidado su posición como la herramienta de productividad número uno. Ya no es una novedad; es el asistente de cabecera para redactar correos, planificar agendas y resolver dudas técnicas. Su integración con sistemas operativos ha hecho que su descarga sea casi obligatoria para el profesional.

2. TikTok (5.480 millones acumuladas)

A pesar de las presiones regulatorias en el norte, en el Cono Sur TikTok se mantiene como la principal fuente de descubrimiento de productos. El fenómeno del Social Commerce dentro de la aplicación ha transformado a esta red social en un motor de búsqueda que compite directamente con Google entre la Generación Z.

3. Instagram (500 millones de descargas anuales)

Meta ha logrado mantener a Instagram en el podio gracias a la maduración de los Reels y su enfoque en creadores de contenido. Sigue siendo la plataforma aspiracional por excelencia y el canal crítico para el marketing de influencia en Paraguay.

4. WhatsApp / WhatsApp Business (7.400 millones descargas acumuladas globalmente )

Para nuestra región, WhatsApp no ​​es solo una aplicación de mensajería; es la misma infraestructura de los negocios. El crecimiento de WhatsApp Business es notable, permitiendo a las pymes gestionar catálogos y pagos sin salir del chat.

5. Temu (530 millones de descargas mensuales globalmente)

El efecto Temu ha sacudido el comercio minorista. Su estrategia de gamificación y precios agresivos la ha catapultado como la App de compras con mayor crecimiento en descargas, desafiando a gigantes locales y globales.

6. Google Gemini

El competidor directo de ChatGPT ha escalado posiciones rápidamente gracias a su integración nativa en el ecosistema Android (predominante en Paraguay). Su capacidad multimodal (procesar vídeo, texto y audio en tiempo real) la convierte en una potente herramienta para el análisis de datos corporativos.

7. CapCut

La democratización de la edición de video. Con el aumento de las marcas personales y el contenido vertical, CapCut se ha vuelto esencial tanto para creadores como para equipos de marketing que necesitan agilidad sin altos costos de producción y tiempo.

8. Mercado Libre (120 millones de compradores únicos)

El gigante regional argentino sigue siendo la súper-App de Latinoamérica. La vertical de Mercado Pago ha sido clave para la inclusión financiera, convirtiéndose en la billetera digital preferida para transacciones cotidianas y pagos con QR.

9. Telegram (1.000 millones de usuarios globales)

A menudo vista como la alternativa de privacidad, Telegram ha ganado terreno en el ámbito corporativo y de comunidades gracias a sus canales masivos y funciones de automatización que WhatsApp aún no iguala.

10. Spotify (751 millones de usuarios activos)

En un año marcado por el crecimiento de los video-podcasts y el contenido educativo, Spotify cierra el ranking. El consumo de audio bajo demanda sigue siendo un canal publicitario subestimado pero altamente segmentado.

Publicidad global en redes sociales

Más de 5.660 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo.

YouTube, WhatsApp y Facebook siguen estando en el centro de este ecosistema digital,

La penetración media mundial es del 63%.

Se prevé que gasto en publicidad alcance los US$ 317.330 millones en 2026, crecimiento del 5,63%.

Para 2027, el número de usuarios en el segmento de publicidad en redes sociales será de 5.851,53 millones.

Estadísticas frente a la pantalla

A nivel global, la gente navega 6 horas y 54 minutos al día frente a las pantallas.

Estadounidenses dedican frente a las pantallas 7 horas.

41% de los adolescentes destinan más de 8 horas al día.

Persona promedio: 2 horas y 21 minutos diarios en redes sociales.

Generación Z alrededor de 9 horas al día frente a las pantallas.

Fuente: Datos y cifras de Appfigures, Backlinko y DemandSage.