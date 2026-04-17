MEF realizará primera emisión interna de bonos del Tesoro la próxima semana

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comunicaron que la primera subasta de bonos del Tesoro a nivel interno tendrá lugar el próximo miércoles 22 de abril a través del sistema del Banco Central del Paraguay (BCP) como lo viene haciendo desde el inicio con el gobierno actual.

Según detallaron desde la cartera estatal, en esta ocasión, se realizará la reapertura de una serie de emisiones con vencimiento en el 2035. De acuerdo con el cronograma oficial, la fecha de liquidación está prevista para el 24 de abril de 2026, mientras que el vencimiento del instrumento financiero será el 12 de agosto de 2035. Detallaron también que los bonos contemplan un esquema de pago de cupones de manera semestral.

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Esta será la primera subasta de las cuatro que tiene previsto el MEF realizar en este año como estrategia de financiamiento del Gobierno.

Las siguientes emisiones están contempladas para el miércoles 29 de julio, con liquidación el 31; la tercera subasta que será el miércoles 28 de octubre, liquidándose el 30, y ya el calendario se cierra el miércoles 25 de noviembre, con liquidación al 27 del mismo mes.

Cabe señalar que dichas colocaciones forman parte del esquema del Gobierno para cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, para la renovación de deudas que van venciendo.

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A estas futuras colocaciones ya se suma la colocación de títulos de deuda equivalente a USD 1.000 millones que se concretó en febrero pasado, a un plazo de 12 años y una tasa de 8,5%, inferior al 9,1% registrado en la última emisión de bonos del Tesoro en el mercado local para un plazo similar, realizada en noviembre del año pasado.

El PGN 2026 contempla emisión de bonos por alrededor de US$ 1.300 millones ascendería la emisión total de bonos. La emisión internacional de US$ 1.000 millones se concretó en marzo último, por lo que aún queda margen para emisión en el mercado interno.

El saldo de la deuda pública total en el segundo mes del año alcanzó US$ 20.694 millones.