Gobierno busca atraer inversión inmobiliaria y bursátil con nuevo esquema de residencia

Tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como la Dirección Nacional de Migraciones trabajaron en una reforma, que respecta a la expedición del certificado de inversor, expresó Kronawetter.

En ese sentido, decidieron apuntar al “Investor Pass”, el nuevo incentivo que otorgará residencia permanente mediante inversión en Paraguay, sin el requisito de generación de mano de obra que exigía el esquema anterior, detalló.

“Este mecanismo beneficiará a los inversores, como respuesta a la demanda de ese segmento y a la necesidad del Gobierno de brindar más opciones para que la inversión realmente se refleje en el país”, indicó.

En esa línea, detalló que el Investor Pass no solo amplía el abanico de posibilidades, sino que también permite “una mejor trazabilidad de las inversiones para verificar que sean efectivas y tengan impacto en el público en general”.

Lea más: “Investor Pass”, el nuevo sistema lanzado para atraer capital extranjero

Radicación por inversión

El director resaltó que se trata de una radicación por inversión, como alternativa a la establecida por la Ley Nacional de Migraciones, que “exige primero una residencia temporal para luego acceder a la permanente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante esto, el director reconoció que en 2026 el pedido de residencia será aún mayor. “Queremos traducir esa demanda de residencia en un producto concreto de inversiones que realmente sienta la gente”, indicó.

De acuerdo con los datos compartidos por el director, el año pasado se registraron cerca de 47.000 personas que aplicaron para obtener la radicación en Paraguay, cifras que en estos primeros tres meses de 2026 fueron superadas en un 85% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Investor Pass aumentará solicitud de residentes

Además reiteró que se superará el récord de residentes, pero aseguró que, con la herramienta del Investor Pass, las inversiones “serán efectivas de manera inmediata”.

“Las personas que lleguen con distintos emprendimientos, vendrán a aportar su capital y contribuir con el desarrollo del país”, acotó.

Si bien se busca que el país capte mayor desembarco de capitales en proyectos turísticos, en la bolsa de valores o en el sector inmobiliario, aclaró que esto “no significa” que se pasen por alto los requisitos establecidos en la Ley de Migraciones para otorgar la residencia.

Control exhaustivo de Migraciones

“Se realizará el control de antecedentes penales de la persona, consultas con Interpol sobre su situación y el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa nacional”, amplió.

Según el director, esta herramienta brinda una opción adicional, complementando mecanismos como el Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (Suace), permitiendo a los inversores una mayor amplitud de opciones, mientras Migraciones otorga la residencia permanente tras el cumplimiento de todos los requisitos.

Añadió que, en caso de incumplimiento o detección de documentación adulterada, la ley permite cancelar automáticamente la residencia, ya que es una potestad de Migraciones.

Lea más: Pedidos de residencias se duplican: ¿por qué vienen los extranjeros a Paraguay?

El valor de las inversiones en turismo, bolsa o inmuebles

En cuanto a como acceder a este incentivo, se informó desde MIC un mínimo de US$ 200.000 para inversiones en bienes inmuebles (casas, departamentos, oficinas) o en la bolsa de valores. Mientras que, para el sector turístico, el monto es menor, de US$ 150.000, lo que también permite acceder a la residencia permanente.