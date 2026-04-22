La fórmula menonita: de la sociología hacia la eficiencia económica

La migración menonita al Paraguay se inició en 1927 con Menno (Chortitzer), seguida por Fernheim en 1930 y Neuland en 1947, consolidando un modelo comunitario que derivó en la creación de cooperativas como la primera Cooperativa Fernheim.

La migración no se convirtió en un proyecto de expansión empresarial, sino en una búsqueda de libertad fundamental: educativa, religiosa y la exoneración del servicio militar, además de alejarse de las persecuciones sufridas en la ex Unión Soviética y durante la Segunda Guerra Mundial.

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Sin embargo, al enfrentar un entorno geográfico inhóspito en el Chaco paraguayo, la sociología del grupo se vio obligada a mutar en una fórmula económica de supervivencia.

Como bien señala Orie Toews, gerente de la región Oriental de la Cooperativa Chortitzer, el cooperativismo surgió como una necesidad más que como una elección. La imposibilidad de progresar de manera individual en condiciones tan extremas impulsó una organización colectiva donde la honestidad y la perseverancia se convirtieron en activos financieros.

Este es el primer pilar de la fórmula: la cooperación como mecanismo de reducción de riesgos en entornos de alta incertidumbre.

Aunque el modelo de gestión en Paraguay es uno de los más prósperos y desarrollados de Latinoamérica, la presencia menonita se extiende por casi todo el continente, con poblaciones significativas que comparten la base de la organización cooperativa y el enfoque en la producción agropecuaria, desde Canadá, Estados Unidos, pasando por México, Colombia y Perú.

Los pilares de la eficiencia

A diferencia de otros modelos productivos que dependen de intermediarios, la fórmula menonita ha perfeccionado la integración vertical. Lo que comenzó como producción primaria evolucionó hacia una estructura profesional que abarca:

Industrialización y valor agregado: el paso de la materia prima a productos finales como lácteos, carnes y balanceados.

Financiamiento a largo plazo: un factor crítico de éxito es el acceso a créditos de entre 15 y 20 años para el sector ganadero. Esta visión de largo plazo permite la inclusión de productores con recursos limitados, democratizando el capital bajo el rigor del trabajo disciplinado.

Logística y comercialización: la capacidad de gestionar toda la cadena, desde el campo hasta la exportación, garantiza una eficiencia operativa que se traduce en mayor competitividad internacional.

Hoy, la Cooperativa Chortitzer refleja la magnitud de este esquema con inversiones anuales que alcanzan los US$ 50 millones. No se trata de una comunidad cerrada, sino de una corporación moderna con consejos de administración profesionales elegidos democráticamente por sus socios.

Estructura profesional y organización interna

Actualmente, las cooperativas funcionan bajo estructuras organizadas y profesionales, con consejos de administración elegidos por los propios socios. Este esquema permite dividir funciones a lo largo de la cadena productiva: desde la producción hasta la exportación, garantizando eficiencia y sostenibilidad.

El motor productivo

La herencia histórica de trabajo bajo condiciones difíciles forjó una cultura de innovación y tecnológica aplicada. Las comunidades no solo producen granos tradicionales como soja y maíz; han diversificado su cartera hacia el algodón, sorgo, maní y sésamo, además de liderar la producción de carne y leche.

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Alfred Fast, presidente de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), subraya que este modelo trasciende lo étnico. Fecoprod integra hoy a 34 cooperativas donde conviven orígenes japoneses, europeos y latinoamericanos.

La fórmula se ha vuelto universal en Paraguay: el libre comercio genera la riqueza, pero el modelo cooperativo es el que se encarga de humanizar la economía y asegurar que el desarrollo sea sostenible.

Desafíos: urbanización y relevo generacional

El éxito económico ha traído consigo una metamorfosis sociológica inevitable. Antiguas colonias cerradas se han transformado en ciudades vibrantes como Loma Plata y Filadelfia. Este cambio conlleva problemas urbanos complejos y, sobre todo, el desafío del recambio generacional.

El gran reto actual es retener el talento joven en el campo. El trabajo rural, el más exigente de la cadena, compite hoy con las comodidades y oportunidades de los sectores industriales y comerciales.

La supervivencia de la fórmula menonita en las próximas décadas dependerá de su capacidad para seguir haciendo del campo un espacio de innovación y prosperidad económica que resulte atractivo para las nuevas generaciones.

El PIB oculto de la comunidad menonita

El análisis económico del país revela un fenómeno: una comunidad que representa menos del 1% de la población nacional es capaz de generar entre el 6% y el 7% del producto interno bruto (PIB) del país, según datos económicos.

Este aporte, concentrado mayoritariamente en el Chaco Central, es parte del modelo de integración vertical y diversificación agroindustrial que ha convertido a una región históricamente árida en un motor financiero robusto habitado por las comunidades menonitas.

El músculo económico de las cooperativas menonitas se sostiene sobre tres pilares que alimentan la economía del país:

Liderazgo cárnico: tres frigoríficos de propiedad cooperativa (Chortitzer, Fernheim y Neuland) concentran aproximadamente el 30% de las exportaciones de carne de Paraguay. Su estrategia no solo mira al exterior, sino que ha logrado una penetración profunda en el mercado local, donde sus marcas son sinónimo de calidad y confianza para el consumidor paraguayo.

Soberanía láctea: junto con sus pares de la región Oriental, las cooperativas chaqueñas son responsables del 90% de la leche industrializada en el territorio nacional. Marcas emblemáticas garantizan el abastecimiento constante en la cadena de consumo masivo.

Diversificación agrícola: el portafolio se extiende más allá de la ganadería, a empaquetar rubros como el maní, sorgo, sésamo y, de manera creciente, la soja y el algodón.

Una microeconomía de alto rendimiento

La eficiencia de este modelo se traduce en indicadores de bienestar que superan los nacionales. Los ingresos per cápita dentro de estas comunidades pueden llegar a multiplicarse por seis u ocho veces el promedio del país.

Sin embargo, esta acumulación de capital no se fuga, sino que se reinvierte en un ecosistema que asume funciones públicas: desde electrificación y caminos hasta salud de alta complejidad.

El PIB menonita demuestra que la formalización total de la economía, la trazabilidad y la reinversión local permiten que una región con desafíos estructurales de agua y energía funcione como un territorio autónomo y un centro logístico estratégico para el futuro Corredor Bioceánico.

Neuland lidera la radioterapia del Cono Sur

Un ejemplo de la vanguardia tecnológica de la comunidad menonita es la instalación en Neuland del ZAP-X, el primer equipo de radioterapia cerebral para tratamientos de alta precisión de América del Sur, que únicamente funciona en 30 países del mundo y que posiciona al Chaco como un destino potencial de turismo médico para el Mercosur. Actualmente pacientes de Brasil como también de otros países limítrofes.

Perspectivas, entre optimismo y expansión

Al iniciar el 2026, el sector cooperativo paraguayo se muestra optimista. Con buenas cosechas proyectadas y un enfoque centrado en la articulación para mejorar la competitividad agroindustrial, el modelo continúa consolidándose como el pilar del desarrollo nacional.

La fórmula menonita, analizada fríamente desde la eficiencia económica, demuestra que la disciplina, la reinversión constante y la asociatividad son herramientas mucho más potentes que el individualismo en la búsqueda del crecimiento país. Es, en esencia, la prueba de que los valores éticos, cuando se aplica a la gestión profesional, producen resultados financieros extraordinarios.