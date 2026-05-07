UMAX impulsa hito nacional en atención neonatal crítica junto al IPS

Esta acción, impulsada por la UMAX como parte de su modelo de responsabilidad social universitaria, tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta ante casos críticos, garantizando que cada neonato reciba atención especializada y segura durante los traslados.

La incorporación de estos equipos representa un avance significativo en la calidad de atención neonatal, impactando directamente en la vida de los pacientes más vulnerables.

La entrega se realizó el pasado 24 de abril en la base del CAMIPS del Hospital Central, conforme a la Resolución N° 023-007/2026.

Los equipos biomédicos entregados incluyen: blender (2 unidades), halo cefálico (20, 25 y 30 cm), cunas hidráulicas con cesto acrílico, inmovilizador de cabeza, termómetro digital y saturómetros convencionales y pediátricos/neonatales.

La inversión total asciende a G. 73.462.000.

En el mismo marco de cooperación, la UMAX también contribuyó al fortalecimiento de servicios médicos especializados mediante la entrega de equipos biomédicos esenciales para el Servicio de Oftalmología del Hospital Central, conforme a la Resolución N° 015-027/2026.

Esta dotación incluyó oftalmoscopios indirectos Apramed (5) y lupas Volk 20D (5), con una inversión de G. 74.200.000, destinados al diagnóstico y tratamiento de retinopatías, especialmente en pacientes prematuros.

La jornada contó con la participación de autoridades de la universidad y referentes del área de salud, entre ellos el Dr. Luis Gatti, coordinador de Prácticas Preclínicas y Clínicas de la UMAX; la Abog. Rosanna Barreto, coordinadora de la Dirección de Gestión Médica; el Dr. Andrés Delmás, jefe del Centro de Regulación Médica y Central de Ambulancias; y el Dr. Derlis León, gerente de Salud.

A través de estos convenios estratégicos, la UMAX no solo impulsa la incorporación de tecnología biomédica de vanguardia, sino que también fortalece la articulación entre el ámbito académico y asistencial.

Este enfoque integral promueve la formación de profesionales altamente capacitados, la innovación en salud y el desarrollo sostenible del sistema sanitario, beneficiando directamente a la población asegurada.

Con acciones concretas como esta, la UMAX consolida su rol como agente activo en la mejora continua de los servicios de salud del país, apostando por una educación con impacto real en la sociedad.