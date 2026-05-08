Más combustible, más caro: Paraguay importó 13% más gasoíl y el precio rozó el dólar por litro

El mercado de combustibles manda una señal doble: más volumen y más caro. Los datos de importación enero-abril 2026 confirman que el país compró más gasoíl y más nafta que en el mismo período del año anterior, pero a precios significativamente más altos, según datos de la plataforma del Observatorio del Ministerio de Industria y Comercio. Una combinación que impacta en toda la cadena: logística, agroindustria, transporte y consumo final.

Los números crecen

El gasoíl acumuló 701,9 millones de litros importados en los primeros cuatro meses de 2026, contra 620,3 millones en igual período de 2025: un alza del 13%.

La nafta aumentó más aún: de 431,2 millones de litros a 569,4 millones, un salto del 32%. En la composición del mercado, el gasoíl representa el 55% del volumen total importado y la nafta el 45%.

Dentro del gasoíl, el tipo A concentra prácticamente todo con 699,4 millones de litros. En naftas, la virgen lidera con 361,9 millones.

Shell al frente del pelotón privado

Entre las empresas importadoras, Shell lidera el ranking con aproximadamente 140 millones de litros entre gasoíl y nafta, seguida de cerca por Petrobras. Petrosur, Monte Alegre y Fuelpar completan el top cinco. El resto –Petromax, Compasa, Copeg, Enercon, Ecop y 3MG– opera en volúmenes sensiblemente menores.

Quién vende desde las plantas

La fotografía cambia cuando se mira el mercado desde las plantas de almacenaje. Petropar domina la distribución con el 24% de las ventas totales de combustibles, pero su liderazgo se acentúa en nafta –donde concentra el 29%– y se modera en gasoíl, donde llega al 20%.

Shell es el principal operador privado con el 16% del total: 18% en gasoíl y 14% en nafta. Petrobras aparece tercera con el 10% en ambos segmentos.

El resto del mercado está repartido entre Copetrol (8%), Petrosur (7%), Monte Alegre (7%), San Isidro (7%) y Puma (7% en total, aunque con mayor peso en gasoíl con 8%).

Lo que revelan estos datos es una estructura dual: el Estado, vía Petropar, controla el grueso de la distribución minorista, mientras que en el segmento privado la competencia es más pareja de lo que sugiere el ranking de importaciones.

Shell importa más, pero también vende más. Petrobras importa en segundo lugar y distribuye en proporción similar.

El precio no frena

El dato que más preocupa es el precio. El gasoíl tipo A pasó de US$ 0,62 dólares por litro en enero de 2026 a rozar el dólar en abril.

En 2025, el precio se mantuvo estable durante todo el período en torno a US$ 0,65 dólares. La divergencia entre ambas curvas es contundente: mientras 2025 fue un año de precios planos, 2026 acumula una suba de más del 55% en cuatro meses. Para empresas con flotas propias o alta dependencia del transporte, el impacto ya es visible en los resultados.