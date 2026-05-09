Zonas francas mueven más de us$ 1.000 millones

En 2025, las zonas francas en Paraguay registraron aproximadamente US$ 562 millones en valor exportado y US$ 504 millones en internación de mercaderías, según datos oficiales. En la normativa paraguaya, el ingreso de productos a estos recintos se denomina “internación”.

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Actualmente operan dos zonas francas de servicios globales en el país, ubicadas en Alto Paraná, que abarcan actividades comerciales, industriales y de servicios. Además, existen cinco zonas francas más en distintas etapas de desarrollo, incluyendo proyectos preoperativos, en construcción y próximos a habilitación, explicó para ABC Negocios el viceministro de Comercio y Servicios, Alberto Sborovsky.

Competencia regional moderna golpea a zonas francas paraguayas

En total, durante 2025, se movilizaron 41.361 toneladas de bienes bajo este régimen, aunque en los últimos años se observó una disminución en el volumen operado, asociada a factores externos y a cambios regulatorios en países de la región.

Sborovsky señaló que parte de la caída responde a que otros países han fortalecido sus regímenes de zonas francas, volviéndolos más competitivos para atraer inversiones, especialmente en sectores de manufactura de alto valor, como el farmacéutico y el forestal, además de servicios basados en conocimiento.

“Hay una competencia regional muy fuerte. Algunos países han modernizado sus esquemas y eso impacta en el flujo de inversiones”, indicó.

Reexportaciones concentradas en telecomunicaciones y perfumes

En el análisis de exportaciones, los principales productos de las zonas francas se concentran en telecomunicaciones y bienes de consumo de alto valor agregado.

Entre los rubros más relevantes figuran teléfonos, computadores y módulos de carga, que alcanzaron US$ 132 millones. Le siguen perfumes y aguas de tocador con US$ 111 millones, videojuegos y juegos de mesa con US$ 35 millones, motocicletas y scooters por US$ 25 millones, y accesorios de pesca con US$ 5,8 millones.

Estos datos reflejan una estructura exportadora vinculada principalmente al comercio y reexportación de bienes tecnológicos y de consumo.

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En cuanto a las importaciones bajo el régimen, los rubros con mayor participación son aceites esenciales, perfumes y cosméticos (24%), informática y telecomunicaciones (11%), electrónica (10%), máquinas y aparatos de grabación (10%), juguetes (8%) y vehículos (2,5%).

El viceministro explicó que estas operaciones forman parte de la dinámica logística de reexportación, uno de los pilares del sistema de zonas francas en Paraguay.

En dos zonas francas operan 240 empresas

Actualmente, Paraguay cuenta con siete zonas francas concesionadas: dos operativas, una preoperativa, una en preconstrucción y tres en etapa de construcción. A esto se suma la creciente presencia de empresas usuarias del régimen.

Al cierre de 2025 se registraron 240 empresas usuarias, principalmente del sector comercial (181), seguido por servicios (30), industria (16) y construcción (13).

Las concesionarias operativas incluyen Global del Paraguay SACS y el Consorcio Trans Trade SA y Asociados. En etapa de construcción se destacan proyectos de gran envergadura como Paracel SA y Omega Green SA, con inversiones estimadas en US$ 5.800 millones.

También avanzan Atome SA y Terminal Occidental SA (TOSA), con una inversión proyectada de US$ 672 millones, mientras que la Zona Franca Fénix, de Puertos y Estibajes SA, ya se encuentra en fase de habilitación con una inversión de US$ 12,5 millones y la creación estimada de 4.200 empleos.

Pese a las cifras actuales, Sborovsky remarcó que el Gobierno no se conforma con el nivel de desarrollo alcanzado.

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Estrategia enfocada en zonas francas de servicios

La estrategia futura se orienta principalmente a la exportación de servicios, especialmente en áreas como BPO (tercerización de procesos), ITO (tecnologías de la información) y KPO (procesos basados en conocimiento), además de industrias de alta tecnología.

El Gobierno trabaja en una actualización de la ley de zonas francas con el objetivo de hacerla más moderna, predecible y competitiva, sin afectar los derechos adquiridos por los inversionistas actuales.

Paraguay ofrece ventajas competitivas como energía limpia y renovable a costos competitivos, infraestructura en desarrollo y facilidad para operar en divisas.

Brasil, Argentina, Uruguay y México, los destinos

Los principales destinos de exportación en 2025 fueron Brasil (51%), Argentina (35%) y Uruguay (5%), seguidos por México (4%). Otros mercados incluyen a Costa Rica, Reino Unido, Portugal y Estados Unidos, que alcanzan un total de 23 países.

Durante una reciente visita oficial a Uruguay, Sborovsky y su equipo analizaron el funcionamiento de las zonas francas de ese país, destacando su marco legal moderno y su nivel de competitividad.

“Fue una experiencia muy positiva. Pudimos observar un modelo consolidado que refuerza la importancia de contar con una legislación moderna y robusta”, expresó.

El potencial de transformación del régimen se verá impulsado por la culminación de grandes proyectos industriales en marcha, como plantas de celulosa, fertilizantes verdes, biocombustibles para aviación y diésel renovable.

El desafío es consolidar un modelo que priorice la atracción de inversiones de alto valor agregado, especialmente en tecnología y servicios globales.