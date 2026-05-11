Shoppings y supermercados reorganizan su atención para el Día de la Madre

Shoppings, multitiendas al igual que supermercados, se preparan para las celebraciones del Día de la Madre. Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPY), comentó que desde su sector preparan una agenda comercial “muy fuerte”, debido a que consideran que es una de las fechas más importantes del calendario para el retail en Paraguay.

De acuerdo con lo detallado por Kemper, en general las propuestas combinan descuentos directos, beneficios con bancos y tarjetas, sorteos y activaciones especiales, además de experiencias gastronómicas y opciones de regalo en rubros como moda, calzados, tecnología, perfumería, belleza, decoración y gastronomía.

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“Este año vemos una tendencia a combinar promociones, descuentos aislados y directos que siguen siendo importantes, pero también ganan fuerza los combos, las facilidades de pago, las cuotas sin intereses y los reintegros bancarios. El consumidor hoy busca precio y al mismo tiempo conveniencia: poder comprar y financiar mejor y resolver el regalo en un solo lugar”, explicó.

Horarios y operativo en el comercio

Uno de los puntos centrales de la campaña por el Día de la Madre pasa por la organización de los horarios y el refuerzo operativo en los distintos formatos comerciales.

En centros comerciales, se prevé una mayor cobertura de atención, seguridad, estacionamiento y servicios en los días previos, especialmente el 14 y 15 de mayo, con el objetivo de facilitar la experiencia de compra, informó Kemper.

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El horario de tienda en el Mariscal será hasta las 21:00 horas. Entre tanto, Centros comerciales como DelSol Shopping & lifestyle y San Lorenzo Shopping, Pinedo Shopping y Multiplaza atenderán hasta las 22:00 horas. Los patios de comidas de estos establecimientos será hasta las 00:00 horas.

En el caso de los supermercados, el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Gustavo Lezcano, señaló que no se ampliarán las horas de atención en las empresas socias del gremio, manteniéndose el horario hasta las 21:00 horas.

Entre tanto, formatos como Stock Express, Super Seis Express y Biggie Express atienden de manera extendida las 24 horas.

En las multitiendas, el horario habitual suele ir de 07:00 a 20:00 horas, aunque en campañas fuertes se amplían las franjas horarias para acompañar al consumidor que trabaja y muchas veces recién puede comprar al final del día, aseguró Caje.

En tiendas ubicadas en shoppings y polos comerciales, se prevé además el refuerzo de equipos de atención, informó Asimcopar.

Expectativas comerciales

En cuanto a las expectativas de ventas en Centros Comerciales, Kemper destacó que son optimistas, debido a que el Día de la Madre históricamente genera un movimiento muy importante en los shoppings, tanto en ventas como en tráfico.

Kemper añadió que esperan estar por encima del año pasado, especialmente si acompañan el clima, las promociones bancarias y la cercanía de la fecha con el fin de semana. Señaló que es una fecha que no solo mueve tiendas de regalos, sino también gastronomía, entretenimiento, servicios y experiencias familiares.

En lo que hace al sector supermercadista, desde la Capasu manifiestan que el consumo en los primeros meses del año “fue lento”. Mientras que, de cara a las celebraciones por el Día de la Madre, según Lezcano, las expectativas son bastante positivas respecto a lograr buenas ventas.

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Entre tanto, desde la Asociación de Importadores y Comerciantes que aglutina a las multitiendas, señalan que el cliente hoy recorre, compara, consulta y decide mejor. Eso obliga a las estas empresas a reinventarse constantemente, trabajar mejor sus temporadas y ser mucho más creativas comercialmente.

“La expectativa del sector no está puesta solamente en vender más, sino en recuperar ritmo, confianza y previsibilidad para llegar fortalecidos a la temporada alta”, concluyó Eugenio Caje.