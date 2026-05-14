Expo Madera Paraguay 2026 pone en agenda el crecimiento del sector forestal e industrial

En ese sentido, la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama) organiza la Expo Madera Paraguay 2026 bajo el lema “Bosques en expansión, industrias con valor”. La feria apunta, según indicaron desde el gremio, a consolidar a Paraguay como un actor estratégico dentro del desarrollo regional, integrando producción, logística, innovación e industria a lo largo de toda la cadena de valor.

El evento, que se llevará a cabo del 10 al 12 de septiembre en el Comité Olímpico Paraguayo, según indicaron desde Fepama, en un momento de fuerte crecimiento para el sector forestal paraguayo, impulsado por el aumento sostenido de las plantaciones, nuevas inversiones privadas y una mayor proyección internacional de la industria nacional.

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El rubro forestal y el empleo

“Actualmente, el país cuenta con más de 380.000 hectáreas de plantaciones forestales destinadas al desarrollo productivo e industrial, posicionándose como uno de los mercados emergentes con mayor potencial de expansión en la región”, señalan desde la organización.

Por otra parte, desde la Federación de Madereros destacan que, más allá de la producción maderera, el sector forestal se consolida como un motor de empleo formal y desarrollo territorial, especialmente en zonas con fuerte presencia de plantaciones e industrias vinculadas al procesamiento de madera.

Valor agregado mediante industrias

“La Expo Madera 2026 buscará visibilizar precisamente ese impacto económico, mostrando cómo la actividad forestal puede generar valor agregado mediante industrias asociadas a la construcción, arquitectura, ingeniería, diseño industrial y fabricación de productos derivados de la madera”, añaden.

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Otro de los ejes centrales de la expo será la sostenibilidad y el manejo responsable de los recursos forestales, atendiendo las crecientes exigencias de los mercados internacionales en materia de trazabilidad y certificación de origen.

La organización destaca, además, el rol estratégico de las plantaciones forestales como fuente renovable de materia prima para la industria y como herramienta para promover un uso más eficiente del suelo y contribuir a la mitigación del cambio climático.