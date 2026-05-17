Exportaciones repuntan y balanza comercial registró un superávit

De acuerdo con los datos de comercio exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones totales alcanzaron US$ 6.205,9 millones a abril pasado, lo que representa un aumento de 14,6% respecto al mismo periodo de 2025. En tanto, las importaciones alcanzaron US$ 6.121,7 millones, 12,2% superior a la registrada en abril del año pasado, lo que derivó finalmente en que la balanza comercial registre un superávit de US$ 84,2 millones, debido al mayor peso de las exportaciones.

Los datos reafirman la recuperación de las exportaciones, pese al bajón del dólar (en casi 25%) que está restando millonarios recursos al rubro exportador con el cambio a la moneda local.

Según los datos, las exportaciones registradas representaron el 68,2% del total, con un valor de US$ 4.230,4 millones, un 18,1% superior al valor de abril de 2025. Las reexportaciones, que aportaron el 27,0% del total, alcanzaron los US$ 1.677,3 millones, reflejando un aumento del 9,3%. Por su parte, las otras exportaciones, con una participación del 4,8%, mostraron una suba del 0,3%, situándose en US$ 298,2 millones.

Entre los principales productos que impulsaron el crecimiento interanual de las exportaciones registradas se destacan los granos de soja, el aceite de soja y el trigo, respectivamente.

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el periodo enero-abril de 2026, se observa que el incremento de 18,1% estuvo explicado principalmente por productos primarios, manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario, mientras que el componente de combustibles y energía registraron incidencias negativas.

Productos primarios

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 1.776,4 millones a abril de 2026, con un aumento de 36,3% respecto al mismo periodo del año anterior y una incidencia positiva de 13,2 puntos porcentuales (puntos porcentuales).

Dentro de este grupo, la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por el resto de las semillas y frutos oleaginosos y trigo. Este comportamiento fue atenuado en parte por la incidencia negativa del maíz.

Manufactura de origen agropecuario e industrial

Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario totalizaron US$ 1.428,3 millones, lo que representa un aumento de 4,9% con respecto a abril del año pasado.

Este resultado estuvo asociado principalmente a mayores envíos de aceite de soja y, en menor medida, bebidas, líquidos y vinagre. No obstante, dentro de esta agrupación se destacó la reducción de las exportaciones de carne y menudencia bovina y arroz parbolizado.

En cuanto a las manufacturas de origen industrial, las exportaciones alcanzaron US$ 733,4 millones, con un incremento de 32,1%. Este desempeño respondió principalmente a mayores envíos de desperdicios y desechos de cobre, hilos, cables y demás conductores eléctricos, así como de insecticidas y herbicidas.

Por otro lado, las exportaciones de combustibles y energía registraron una disminución de 19,2%, situándose en US$ 292,2 millones.

En términos de composición, los productos primarios representaron el 42% de las exportaciones registradas, seguidos por las manufacturas de origen agropecuario, con el 33,8%, y las manufacturas de origen industrial, con 17,3%.

Dentro del total exportado, la soja continuó siendo el principal producto, con una participación de 35,7%.

Marcada recuperación

Se confirma una marcada recuperación de las exportaciones, a pesar de la caída del dólar, en casi 25%, de acuerdo con los datos oficiales.

Alza del 14,6%

Representa alza de 14,6% respecto al mismo periodo de 2025, pese al bajón del dólar, que está restando millonarios recursos al rubro exportador.