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21 de mayo de 2026 a la - 07:00

Se inaugura Neo Diagnósticos, el primer centro de procesamiento de muestras laboratoriales a gran escala del Paraguay

Neo Diagnósticos marca un nuevo estándar para los análisis clínicos en Paraguay.
Neo Diagnósticos marca un nuevo estándar para los análisis clínicos en Paraguay.gentileza

Neo Diagnósticos es el primer centro de procesamiento de muestras laboratoriales a gran escala del Paraguay. Esta iniciativa ya se encuentra operativa y brindando servicio a laboratorios aliados de todo el país.

Brand Lab Para Neo Diagnósticos

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Impulsado por Laboratorio Díaz Gill y Meyer Lab como socios estratégicos, Neo Diagnósticos nace para fortalecer la capacidad diagnóstica de los laboratorios paraguayos a través de un modelo colaborativo de alta complejidad.

Ambas instituciones continúan operando de manera independiente, manteniendo su relación directa con médicos y pacientes.

Neo Diagnósticos opera bajo un modelo de “laboratorio de laboratorios”, enfocado en el procesamiento de muestras a gran escala con tecnología, automatización y estándares internacionales de calidad.

“Este es un centro preparado para operar con estándares internacionales y con la capacidad de posicionarse entre los laboratorios más avanzados de la región”, expresó Paulo Díaz Meyer, cofundador de Neo Diagnósticos y director ejecutivo de Meyer Lab.

Paraguay inaugura su primer mega centro de procesamiento laboratoral con inversión de USD 8 millones.
Paraguay inaugura su primer mega centro de procesamiento laboratoral con inversión de USD 8 millones.

Actualmente, Neo Diagnósticos conecta a más de 600 laboratorios aliados y tiene presencia en más de 200 localidades del país.

La operación cuenta con más de 160 colaboradores, 36 móviles operativos y una infraestructura de 1.590 m2 diseñada para alta complejidad.

El proyecto representa una inversión aproximada de 8 millones de dólares en infraestructura y tecnología.

Con una proyección de más de 2 millones de análisis a procesar durante este año y una capacidad de superar los 4 millones de análisis clínicos anuales, Neo Diagnósticos ya procesó más de 823.000 análisis y recibió más de 217.000 órdenes médicas entre noviembre de 2025 y mayo de 2026.

Integrantes del Directorio de Neo Diagnósticos: Gerardo Deluca, Paulo Díaz Meyer, Renate Henning y Gabriel Pappalardo.
Integrantes del Directorio de Neo Diagnósticos: Gerardo Deluca, Paulo Díaz Meyer, Dra. Renate Henning y Gabriel Pappalardo.

El centro cuenta con más de 1.000 análisis clínicos en portafolio y tecnología de referencia mundial en áreas como hematología, química clínica automatizada, inmunología, diagnóstico molecular, procesamientos especiales, microbiología y urianálisis digital.

La Dra. Renate Henning, cofundadora de Neo Diagnósticos y directora general de Laboratorio Díaz Gill, destacó el impacto del proyecto en la evolución de la medicina laboratorial.

Neo representa visión de futuro, innovación y una manera de entender la salud con responsabilidad, excelencia y sensibilidad humana”, afirmó la misma.

Los cofundadores de Neo Diagnósticos: Paulo Díaz Meyer y Renate Henning.
Los cofundadores de Neo Diagnósticos: Paulo Díaz Meyer y la Dra. Renate Henning.

En representación del Gobierno Nacional, el ministro jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Javier Giménez, destacó la importancia de la misión de este proyecto, orientada a fortalecer el sistema de salud paraguayo a través de la innovación, la inversión en tecnología y el compromiso humano con el cuidado y la preservación de la vida.

Los gerentes de Neo Diagnósticos: Diego Velázquez, Gabriel González, Carolina Saucedo y Carlos Ruíz Díaz.
Diego Velázquez, Dr. Gabriel González, Dra, Carolina Saucedo, Dra. Laura Arias y Carlos Ruíz Díaz.

Con este lanzamiento, Neo Diagnósticos inaugura una nueva etapa para la medicina laboratorial en Paraguay, posicionando al país con infraestructura, tecnología y capacidad operativa alineadas a estándares internacionales.

Para más información visitar neodiagnosticos.com.py o llamar al (021) 729-0090.