Constructecnia cierra mañana su edición 26° con alta participación y fuerte dinámica de negocios, informó la organización

Con la participación de unas 900 marcas y más de 200 empresas distribuidas en alrededor de 300 stands, culmina este domingo Constructecnia 2026, con acceso libre y gratuito para el público. La feria, que se presentó como una plataforma de negocios de la construcción e infraestructura en Paraguay, ofreció exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre el futuro económico, inmobiliario e industrial del país. Precisamente, en los espacios de debate se resaltó el rol de dicha industria como motor económico y de ahí la importancia de que sectores público y privado la impulsen para seguir en la senda de desarrollo.

Este año, la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción -Constructecnia tuvo como principal escenario el Centro de Convenciones de la Conmebol, donde pasaron cerca de 25.000 visitantes, según informó la organización.

Asimismo, debido al atractivo por la presencia de marcas y empresas internacionales, la feria contó con reconocimientos oficiales. Fue declarada de interés nacional, turístico, institucional y académico por varias instituciones del país, como la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Cámara de Diputados.

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En esa línea, Edgar Robinson, director de Paraguay Eventos y Emprendimientos, mencionó que desde el primer día de la feria “gran cantidad de visitantes” se acercó al evento, interesados en conocer más sobre los desafíos de la industria de la construcción.

Conferencias y debates

“Presentamos tres auditorios simultáneos con temas interesantes y contamos con un salón de exposiciones con empresas locales e internacionales, lo cual nos da satisfacción porque ese era precisamente el motivo cuando empezamos esto”, expresó.

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En lo que refiere a las propuestas de esta edición 2026, se ofrecieron conferencias, ruedas de negocios y paneles de debate con representantes y autoridades de distintos sectores. Entre los temas abordados se destacan el financiamiento de obras públicas en contexto de estrechez fiscal, sostenibilidad energética, vivienda social, minería y recuperación de centros históricos urbanos.

“El evento reunió a empresas, profesionales, gremios y referentes académicos, con una agenda que incluyó exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre la industria de la construcción”, reiteró el director.

Rueda empresarial superó las expectativas

Una de los puntos más destacado de la jornada, según el gerente de marketing de Paraguay Eventos y Emprendimientos, Cristian Ojeda, fue la rueda de negocios. Las proyecciones iniciales, de acuerdo con lo indicado, fueron ampliamente superadas: más de 150 expositores y 26 constructoras realizaron contactos comerciales.

Los organizadores señalaron que a lo largo de los cuatro días (inició el jueves 21 de mayo) el evento se consolidó como el epicentro donde se expone el futuro económico, inmobiliario e industrial del país.

Añadieron que, desde la inauguración oficial que involucró al sector privado y estatal, la feria se convirtió en el espacio de debate y conocimiento más importante del año para el rubro.

El ingeniero Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cacialpa), destacó la participación del gremio en Constructecnia 2026.

“Cada año lo digo, y un año más, Constructecnia se va mejorando a sí misma”, afirmó Sarubbi, subrayando la calidad de la organización y la comodidad de los pabellones y salones. “Sorprendente lo que vinimos a ver acá: la cantidad de expositores, lo bien organizado que está”, agregó, extendiendo una invitación abierta a todos los profesionales y ciudadanos a visitar la exposición.

La construcción crece a la par que la economía, destacó Cavialpa

Sarubbi resaltó además el valor de la feria como vitrina de innovación sectorial, destacando la presencia de nuevos materiales, servicios, tecnologías y elementos constructivos. “Verdaderamente sorprende cómo este país va creciendo en todo este ámbito”, señaló.

Consultado sobre el rol de las nuevas generaciones en el sector de la infraestructura, el presidente de Cavialpa mostró optimismo. En un mundo globalizado y con amplio acceso a información, redes sociales e inteligencia artificial, consideró que los jóvenes tienen hoy herramientas únicas para nutrirse de conocimiento.

“Todos los que vengan acá van a salir con mucho más conocimiento del que tenían antes de entrar”, concluyó, reiterando su convocatoria a participar de la feria.

Actividades para este domingo 24 de mayo

Para la última jornada, las puertas del Centro de Convenciones de la Conmebol estarán abiertas de 10:00 a 22:00 horas. El acceso para todo el público es libre y gratuito.

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A su vez, la feria propone una agenda de alto valor para profesionales, estudiantes y el público general. Continuará habilitada la muestra “Arquitectos Notables Históricos del Paraguay”, así como la Expo Notable (FADA) y la Expo Arquitectos.

Además, en el Auditorio 2 se llevará a cabo una charla técnica de actualización a cargo del Instituto Técnico Superior Santa María del Rosario.