Rueda empresarial de Constructecnia despertó “fuerte interés” del sector de la construcción

El gerente de marketing de Paraguay Eventos y Emprendimientos, Cristian Ojeda, mencionó que la edición 26° de Constructecnia se perfila como una de las “más exitosas”, por la gran cantidad de personas que participaron en la inauguración del evento.

Sumado a eso, la rueda de negocios desarrollada este viernes en la Conmebol reunió a más de 150 empresas expositoras y registró un aumento en el volumen de negocios frente a las proyecciones iniciales.

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Empresas nacionales y extranjeras

Señaló que Constructecnia es un evento “referente” no solo en Paraguay, sino también a nivel regional, ya que muchas empresas extranjeras llegan al país buscando una puerta de entrada para invertir, algo que consideró muy importante por el impacto de la inversión extranjera.

“La rueda de negocios cerró de manera exitosa. Los expositores tuvieron una gran expectativa de poder reunirse con estas empresas constructoras, tratando justamente de mostrar sus productos, venderlos, hacer presencia de marca y llegar a una alianza comercial”, agregó.

Añadió que el año pasado se alcanzaron US$ 34 millones y que la estimación inicial para esta edición era lograr cifras similares. Sin embargo, las proyecciones cambiaron y ahora se prevé superar los US$ 55 millones, detalló el gerente.

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Generar primer contacto

En cuanto a la temática y el formato de la rueda de negocios, explicó que fueron invitadas las principales constructoras del país, ubicadas en mesas específicas. Por otro lado, los expositores presentan su portafolio y sus productos, contando con un espacio para reunirse, mostrar lo que ofrecen y generar un primer contacto.

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“La mayoría de las participantes son empresas nacionales, aunque también hubo firmas extranjeras que llegaron buscando oportunidades de networking. La rueda de negocios es el principal escenario y una plataforma clave para concretar esos vínculos comerciales.

Respecto a las empresas expositoras, indicó que unas 150 participan de la feria, además de 26 constructoras. Los sectores que registraron mayor interés fueron los relacionados con obras y aislaciones térmicas.

Se sumaron nuevas firmas

“Sorpresivamente, este año se sumaron firmas de software y energías solares, además de los rubros tradicionales de una feria de la construcción, como sanitarios, pisos, porcelanatos y revestimientos”, precisó.