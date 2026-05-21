Constructecnia 2026 arrancó con expectativas de superar los US$ 34 millones en negocios

Este jueves arrancó la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción – Constructecnia, que en su edición número 26° se presenta como una plataforma de negocios e infraestructura con exposiciones, capacitaciones técnicas y espacios de debate sobre el futuro económico, inmobiliario e industrial del país.

En esa línea, Edgar Robinson, director de Paraguay Eventos y Emprendimientos, mencionó que debido al impacto del evento en el desarrollo nacional y a su atractivo, en el primer día de la feria se contó con una gran cantidad de visitantes, demostrando, aseguró el interés de las personas en conocer más sobre los desafíos de la industria de la construcción.

Auditorios y exposiciones

“Presentamos tres auditorios simultáneos con temas interesantes y contamos con un salón de exposiciones con empresas locales e internacionales, lo cual nos da satisfacción porque ese era precisamente el motivo cuando empezamos esto”, expresó.

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En cuanto a las novedades de esta edición, Robinson resaltó la fuerte presencia de tecnología aplicada al sector. Además, sostuvo que existe interés de las empresas en “acercarse a quienes construyen”, mostrando tecnología vinculada al software, la domótica y la inteligencia artificial.

Asimismo, destacó que la agenda incluye temas de actualidad relacionados con el sector, como las perspectivas económicas e industriales para el país.

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“Constructecnia ya superó las expectativas iniciales debido a la gran convocatoria y el interés empresarial. Este primer día (jueves) el salón de exposiciones contó con gran cantidad de personas y empresas participantes”, comentó.

Volumen de negocios y visitantes

En cuanto a las proyecciones económicas, Robinson señaló que esperan superar los números registrados el año pasado, cuando la feria recibió más de 25.000 visitantes y generó negocios por alrededor de US$ 34 millones. Asimismo, unas 900 marcas, 200 empresas y 300 stands forman parte de las exposiciones.

“Hoy tenemos la posibilidad de decir que vamos a superarlo. Las expectativas son positivas y, antes de empezar la feria, algunos expositores ya recibieron contactos porque las empresas se enteraron de que iban a participar y ya están realizando ese relacionamiento”, acotó.

Finalmente, subrayó que uno de los principales objetivos es generar vínculos comerciales más allá de los días de exposición.

“No queremos limitarnos solamente a los cuatro días de feria, sino que la comunicación de que determinadas firmas estarán presentes ya genera relacionamiento, especialmente cuando se trata de firmas que aún no están instaladas en Paraguay y de tecnologías que todavía no se utilizan”, concluyó.

Paneles y conferencias

En el marco del primer día de Constructecnia 2026 se realizaron las primeras conferencias y paneles de debate. En lo que respecta a estos últimos, se llevó a cabo un espacio denominado “Mujeres que construyen rompiendo moldes y edificando realidades”.

Se trató de un encuentro con profesionales que marcaron un antes y un después en la gestión y desarrollo del sector. Cada una desde su ámbito abordó temas como financiamiento y planificación urbana.

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Las panelistas invitadas fueron las arquitectas Paola Moure, Violeta Pérez y María Luz Cubilla, vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (APAA). Entre tanto, desde el sector público participó la presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Guillén.

Acceso al financiamiento

En ese sentido, Guillén evaluó el acceso al financiamiento para proyectos de vivienda en Paraguay. Refirió que, a diferencia de años anteriores, cuando las tasas eran más elevadas y los plazos de pago más cortos, en la actualidad se tiene “una realidad distinta”.

“Hoy se tiene una estabilidad económica y un crecimiento sostenido, con una clase media creciente que tiene sueños diferentes. Todavía se tiene el desafío de la brecha habitacional”, expresó.

Proyectos urbanos

Otros puntos abordados por las profesionales fueron cómo equilibrar el crecimiento urbano con la calidad de vida y qué desafíos enfrenta la planificación en ciudades que crecen rápidamente. Las arquitectas compartieron la visión de realizar proyectos urbanos que, si bien llevan años, son importantes para imaginar las ciudades que se desean construir a futuro.