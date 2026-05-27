Hilton y palmaroga consolidan una nueva era hotelera

El Hotel Palmaroga Asunción, Tapestry Collection by Hilton, celebra siete años de trayectoria y lo hace consolidándose como un referente de excelencia, innovación y calidad dentro del mercado nacional. Más que un aniversario institucional, la fecha representa la consolidación de un proyecto que elevó los estándares de la hotelería en el país y posicionó a Paraguay dentro de los circuitos internacionales de hospitalidad de alto nivel.

La llegada de Hilton Worldwide a Paraguay marcó un momento histórico para la industria local. La presencia de una marca reconocida mundialmente por sus altos estándares operativos y su trayectoria internacional representó una señal de confianza hacia el potencial turístico y corporativo del país.

Desde entonces, el Hotel Palmaroga pasó a desempeñar un rol estratégico dentro del ecosistema de turismo de negocios y experiencias premium, conectando a Paraguay con una red internacional de hospitalidad que reúne miles de establecimientos alrededor del mundo.

Ubicado en el corazón de Asunción, el hotel se encuentra en un edificio histórico cuidadosamente restaurado, integrando elementos arquitectónicos tradicionales con una propuesta moderna y sofisticada. Su localización privilegiada, próxima al Palacio de Gobierno y a diversos centros culturales, institucionales y empresariales, permitió convertirlo rápidamente en una referencia para viajeros nacionales e internacionales.

A lo largo de estos siete años, el establecimiento recibió a líderes empresariales, representantes diplomáticos, autoridades internacionales, artistas y visitantes provenientes de distintos países, consolidando una imagen asociada a la calidad, el confort y la atención personalizada.

La propuesta de Palmaroga fue diseñada bajo un concepto que busca combinar una experiencia internacional con identidad local. Más allá de ofrecer alojamiento, el hotel apunta a crear experiencias que integren comodidad, cultura y hospitalidad con sello paraguayo.

La filosofía de la cadena Hilton se encuentra presente en cada aspecto del servicio, desde la atención personalizada hasta la infraestructura y la experiencia integral de los huéspedes. El objetivo consiste en transformar cada estadía en una experiencia memorable, sustentada en altos estándares de calidad y una atención enfocada en las necesidades particulares de cada visitante.

La gastronomía también ocupa un papel relevante dentro de la propuesta del establecimiento. El hotel dispone de una cafetería que incorpora sabores auténticamente paraguayos y una oferta variada orientada tanto a huéspedes como a visitantes.

Complementando la experiencia culinaria se encuentra el restaurante La María Cocina y Carbón, perteneciente al Grupo Taillard, especializado en carnes a la parrilla y reconocido por ofrecer una propuesta gastronómica basada en productos de calidad y una cocina sofisticada.

Esta combinación busca enriquecer la experiencia integral de quienes visitan el hotel, incorporando un componente gastronómico capaz de posicionarse como uno de sus principales diferenciales.

Actualmente, el Hotel Palmaroga cuenta con 107 habitaciones, entre las que se incluyen 12 suites exclusivas ubicadas en un nivel diferenciado. Las instalaciones fueron diseñadas bajo criterios de confort, funcionalidad y sofisticación, orientadas tanto al turismo corporativo como al segmento de ocio.

Sin embargo, detrás de la infraestructura y los servicios existe otro elemento que la administración considera fundamental para su desarrollo: el capital humano.

La celebración de siete años también representa un reconocimiento al equipo de colaboradores que forma parte del establecimiento. Profesionales provenientes de distintas áreas trabajan diariamente para mantener los estándares internacionales establecidos por Hilton y fortalecer una cultura basada en la excelencia y la hospitalidad.

La compañía sostiene que uno de los factores determinantes en la experiencia de los huéspedes radica precisamente en la atención humana y en la capacidad de generar vínculos cercanos con quienes visitan el hotel.

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En un mercado cada vez más competitivo y dinámico, el desafío consiste en continuar innovando y adaptándose a nuevas tendencias de consumo y expectativas de los viajeros.

Las preferencias del sector hotelero evolucionaron significativamente en los últimos años, impulsadas por cambios tecnológicos, nuevas exigencias en materia de sostenibilidad y una creciente demanda de experiencias más personalizadas.

En ese contexto, Palmaroga busca mantener una estrategia orientada hacia la innovación sin perder los elementos históricos y culturales que caracterizan al establecimiento.

Siete años después de su apertura, el legado construido continúa fortaleciéndose y proyectándose hacia el futuro. La presencia de Hilton en Paraguay no solo significó la llegada de una nueva marca internacional al mercado local, sino también la apertura de nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria hotelera y turística del país.

Actualmente, Hilton dispone de un portafolio global compuesto por más de 7.500 hoteles distribuidos en aproximadamente 20 marcas diferentes, abarcando categorías de lujo, lifestyle y estadías prolongadas.

Además, los huéspedes pueden acceder al programa de fidelidad Hilton Honors, que permite acumular puntos y canjear beneficios mediante categorías como Silver, Gold y Diamond, ofreciendo experiencias exclusivas y ventajas adicionales durante cada hospedaje.

Siete años después de aquel primer paso, el Hotel Palmaroga continúa escribiendo una historia que contribuye a conectar a Paraguay con el mundo a través de la excelencia, la sofisticación y una hospitalidad reconocida a nivel internacional. Una historia que, según sus protagonistas, aún tiene nuevos capítulos por desarrollar.