El paraguayo que reseteó Millicom y busca convertir a Asunción en semillero tech

Marcelo Benítez es el paraguayo que empezó en 1997 como auxiliar de atención al cliente en Asunción. Treinta años después, dirige desde la sede de Millicom una operación anual de más de US$ 5.800 millones que cotiza en Nasdaq, cubre doce países y conecta a 69 millones de clientes.

La estrategia que diseñó en sus primeros 90 días al frente del grupo, bautizada internamente como “la casita”, transformó a una compañía con utilidades casi negativas en 2023 en una máquina de generar caja: US$ 777 millones en 2024 y US$ 850 millones en 2025.

Recibió a ABC Negocios tras reunirse con el presidente Santiago Peña y el accionista principal del grupo, el francés Xavier Niel, dueño de operaciones telco en más de 30 mercados, medios de comunicación y tecnología para poner en marcha en el país un proyecto estratégico, el primer semillero tech de habla hispana en Latam: School 42 (www.42network.org).

Tres fases en dos años como CEO global

Benítez divide su gestión en tres etapas. La primera fue el reset: enfoque obsesivo en la demanda de datos —que crece 20% anual y se acelera con IA— y en la experiencia del cliente. La segunda, eficiencia y reducción de deuda. La tercera, expansión.

“Construimos un plan de juego reconocido en la industria. Inversión fuerte en redes 3G, 4G, 5G, fibra e híbridas; B2B; experiencia del cliente. Y todo lo hicimos con el mismo equipo, ahí está la magia”, afirma. “Pusimos a nuestros mejores jugadores a jugar en primera división”. La fórmula incluyó algo poco habitual en la industria: ningún consultor externo. “Hecho en casa, cercano al cliente, realista, fácil de entender”, define.

Expansión Tigo: Perú y Venezuela en la mira

Tras adquisiciones en Uruguay, Colombia, Chile y Ecuador, el radar apunta a dos nuevos mercados. “Hay dos países donde creemos que nuestro modelo podría funcionar muy bien: Perú y Venezuela. No tenemos nada que anunciar todavía, pero están en la mira”, adelanta el CEO.

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Meritocracia sin pasaporte

De los doce mercados donde opera Tigo, seis cambiaron de gerente general en los últimos dos años. Todos salieron de la cantera interna.

“Nuestro modelo de crecimiento no tiene nacionalidad y eso nos hace únicos. Uno puede ser nicaragüense, paraguayo, boliviano, ecuatoriano. Lo único que necesita es ganas de aprender y la actitud correcta. El gerente general de El Salvador empezó como back office de IT, resolviendo problemas de computadoras de clientes. Roberto Laratro (gerente general Tigo Paraguay) empezó como ejecutivo de cuenta, manejó Ciudad del Este, luego Nicaragua”, comparte.

IA: soberanía de datos como negocio

La apuesta de Millicom en inteligencia artificial pasa por infraestructura: nube privada con propios data centers, nube pública, ciberseguridad y conectividad inteligente.

Pero el verdadero filón regional, según Benítez, es la soberanía de datos. “Brasil ya exige por marco regulatorio que el cómputo de almacenamiento se quede en el país. Eso hace que los data centers puedan escalar. Si los datos residen en el país, la latencia mejora y se genera más ingreso local, es un círculo virtuoso”, explica.

El círculo se completa cuando hiperescaladores, telcos, bancos y retailers comparten infraestructura. “Quieren cómputo en guaraníes, accesible, con poca latencia, con la misma tecnología que tendrías si tuvieras Amazon o cualquier otro”.

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La IA genera hiperproductividad

Sobre el impacto laboral de la automatización en una región donde Tigo es uno de los grandes empleadores formales, Benítez no esquiva. “Los humanos tienen una sola dirección y es hacia la evolución”.

“La IA hay que incorporarla. El mensaje que le doy a mi equipo es: hay que aprender, hay que jugar y encontrar, ser parte de una tendencia irreversible. Esto nos va a dar una era de hiperproductividad. Cosas que hoy hacen los humanos podrían hacerlas sistemas autónomos, y eso abrirá espacios nuevos. Hay que subirse al tren ya”.

Tigo ha desarrollado un trabajo intenso de adopción de IA para mejorar servicio, experiencia del consumidor y personalización, explica Benítez.

Paraguay: estabilidad como activo

La visita al presidente Peña tuvo un mensaje central. “Lo único y diferente del posicionamiento de Paraguay es la estabilidad. No hay que subestimar ese valor. Hoy, no solo en la región sino en el mundo, lo que menos se ve es estabilidad”, subraya.

“Hablamos con el presidente y el ministro de Telecomunicaciones de 5G, Tigo no puede quedar fuera, el Gobierno está de acuerdo y posteriormente avanzaremos con el despliegue de la red”.

42 Asunción: la apuesta más ambiciosa de Tigo

Si la infraestructura es la condición necesaria, el conocimiento es indispensable y empodera, sostiene el CEO: “te enseña a pensar y codificar en distintos lenguajes con herramientas de IA”.

Ese es el razonamiento detrás del movimiento más estratégico que Millicom anunció en Asunción: traer al país School 42, la red de programación gratuita con presencia en más de 50 campus en 30 países, reconocida internacionalmente como una de las escuelas de programación más innovadoras del mundo, fundada en 2013.

Tigo firmó un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Industria y Comercio para abrir 42 Asunción en 2027. Será el primer campus de habla hispana de la red en Latam.

El modelo es disruptivo: sin requisitos académicos previos, abierto a mayores de 18 años, gratuito, aprendizaje por proyectos entre pares, campus disponible 24/7. Egresados con perfil global. “Formar talento local es la base sin la cual ninguna inversión tecnológica es sostenible. Paraguay quiere ser el hub tecnológico de la región. Para eso necesita conectividad, energía, inversión y talento”, resume Benítez.

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Jóvenes Conectados: la cantera previa

School 42 aterriza sobre un terreno ya cultivado. Jóvenes Conectados, programa que cerró 2025 con cifras que rompen el techo educativo paraguayo.

Más de 22.200 estudiantes del 3er año del Bachillerato Científico participaron en 728 instituciones de los 17 departamentos, con 1.100 docentes involucrados. 16.000 jóvenes completaron al menos un curso en Coursera; 1.600 superaron los diez cursos.

El impacto en la encuesta ex post resulta contundente, deja claro Benítez: “62% definió su vocación gracias al programa, 38% ya está trabajando, 70% de quienes no pensaban estudiar tiene hoy un plan concreto y 87% estudia”.

Las historias individuales son tan elocuentes como los datos. Cecilia Escobar completó 213 cursos y hoy estudia Ingeniería Química. Vidal Caballero, con 142 cursos, montó un emprendimiento de Marketing Digital. Guadalupe Díaz, también con 142, trabaja en atención al cliente en una gran empresa de su localidad.

Para 2026 ya hay 22.200 jóvenes activos en la plataforma y la meta es llegar a 35.000.

Filosofía del CEO

Benítez insiste en dos palabras: preparación y humildad. “Nosotros nunca nos las creemos. Siempre podemos mejorar. Disfrutamos muy poco de los éxitos y al día siguiente nos enfocamos en el próximo problema. La humildad está mal explicada: pareciera debilidad, en nuestro caso es fortaleza”.