Inflación: Variación en abril fue del 0,8% por subas en combustibles y alimentos

El precio del combustible que subió en nuestro mercado en promedio G. 2.000 en los últimos dos meses tuvo una incidencia importante en el resultado inflacionario de abril, que cerró con una variación del 0,8%, informó esta mañana el Banco Central del Paraguay (BCP) en conferencia de prensa. También destacaron incrementos en algunos alimentos como la carnes, hortalizas, huevos y otros.

Con este resultado, la inflación acumulada de enero a abril fue del 2,2% mientras que la interanual se ubicó en 2,3%, de acuerdo con las cifras oficiales.

De acuerdo con el reporte presentado por César Yunis economista jefe de la entidad monetaria, el rubro de combustibles en el mes de abril subió en promedio 14,2% respecto al mes anterior y 12,2% en su comparación interanual. Solo este rubro explica casi el 30% del resultado inflacionario interanual alcanzado al mes de abril, explicando justamente la fuerte incidencia de este producto en el Índice de Precios.

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A la suba ya aplicada por los emblemas privados en los últimos meses, hoy se concretó también por parte de la petrolera estatal. Así, los precios de diésel de Petropar subieron en un 9% (750 guaraníes por litro) y los de las distintas variedades de nafta aumentaron en un 4% (300 guaraníes por litro).

Esos aumentos se producen en el contexto del conflicto que comenzó en Oriente Medio a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos contra Irán, que respondió con ataques a Israel y a países cercanos aliados de EE.UU., y con un bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que normalmente transitaba alrededor del 20% de todo el petróleo crudo del mundo.

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Alimentos en suba

Si bien se ha desacelerado la variación en el grupo de alimentos, que venía creciendo a un ritmo del 10%, todavía sigue reportándose incrementos en rubros puntuales. Según los datos oficiales, en abril de este año, la inflación de alimentos fue del 2,2% (en línea con la inflación general) sobre un 7,9% de variación que se reportó en abril del año 2025. Lo que explica que no hubo reducción de precios, sino más bien una desaceleración en el ritmo que venía incrementando los precios de los bienes alimenticios.

Entre los bienes que presentaron mayores incrementos en sus precios en su comparación anual fueron: carnes vacuna (8,9%), comida consumida fuera del hogar (9%), frutas frescas (12,4%), carnes de ave (4%), embutidos (5%) hortalizas, embutidos, leche, azúcar, quesos y otros.

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¿Cuánto subirá el salario mínimo?

Uno de los datos relevantes para considerar el reajutes del salario mínimo es justamente la variación de la inflación desde el último ajuste del año pasado. Así que desde julio del 2025 al resultado de abril del presente año, la variación es del 2,4% y considerando que aún faltan los datos de mayo y junio, se estima que el reajuste para el salario mínimo del presente año estaría cercan al 3%, en término de valores serían G. 86.971 aproximadamente.

Cabe señalar que actualmente está en discusión el método del reajuste del SML, debido al poco impacto que tiene para los trabajadores este incremento que está vinculado a la inflación internaual, que no refleja la realidad de los trabajadores que perciben dicha remuneración.