Baja del dólar: Una combinación de varios factores internos, explica economista

La baja del dólar entre el 2025 y 2026 permanece en la agenda de debate desde hace varios meses, con posiciones divididas de los agentes económicos ya que algunos sectores están a favor, pero otros están en contra de la actuación neutral del Banco Central del Paraguay (BCP) respecto a la no intervención en el mercado.

El economista Rodrigo Ibarrola del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep) reflexionó sobre los fundamentos que llevan actualmente a la fuerte depreciación del dólar (25% anual) y precisó que el actual escenario cambiario en Paraguay surge de un proceso de varios factores (financieros, monetarios y cambiarios) y no que no se debe a un único factor. El dólar cotiza actualmente a G. 6.100 en el mercado de cambios de Paraguay, que representa una baja de casi 25% anual, cuando en el mundo el promedio de apreciación de las monedas respecto al billete verde ronda el 10%.

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Decisiones de política monetaria en el punto de partida

El punto de partida, según Ibarrola se ubica cuando Paraguay aplicó sucesivas reducciones de tasas de interés (de política monetaria) en 2023, lo que estrechó de forma marcada el diferencial de tasas respecto de Estados Unidos. En ese contexto, el tipo de cambio reaccionó con una depreciación gradual del guaraní/ repunte del dólar que llegó a cotizarse hasta G 8.000 por dólar en abril del 2025.

En consecuencia de las medidas de política monetaria adoptadas por el BCP se registró por un lado, una caída del atractivo relativo de los instrumentos en guaraníes para los bancos (menos intereses por las colocaciones), y un dólar fortalecido a nivel internacional, que suele aumentar la presión sobre monedas emergentes a la baja.

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Venta de divisas por casi US$ 1.000 millones

Con la apreciación persistente del dólar, el BCP pasó a una intervención activa en el mercado de cambios con ventas complementarias de dólares para intentar moderar la caída del guaraní y absorber liquidez en moneda local. Así, durante 2024, el Banco Central del Paraguay (BCP) inyectó cerca de US$ 967 millones al sistema, con la intención de bajar la cotización de la divisa estadounidense.

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Sin embargo, el economista destacó que el efecto inicial fue limitado y que la tendencia alcista del dólar continuó durante varios meses. Con lo cual se observó que la intervención cambiaria por sí sola no alcanzó para revertir las expectativas.

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Giro monetario

Ibarrola detalló que el cambio de dinámica aparece hacia finales de 2024 e inicios de 2025, cuando comenzó a disminuir la intensidad de las ventas complementarias y, al mismo tiempo, crecieron las Facilidades Permanentes de Depósito (FPD).

La implicación es que una parte de la liquidez quedó “estacionada” en las Facilidades Permanentes, un instrumento que puede reaccionar con rapidez ante cambios en los diferenciales de tasas y en las condiciones financieras de corto plazo.

En paralelo, detalló que desde septiembre de 2024 la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) inició recortes de sus tasas referenciales y que ese movimiento reabrió gradualmente un diferencial más favorable al guaraní.

Según precisó, el efecto no fue aislado y coincidió con un escenario interno de menor liquidez en Paraguay, que se atribuye justamente a las intervenciones previas que había hecho el BCP mediante inyección de dólares a cambio de guaraníes. Al mismo tiempo, las tasas efectivas en guaraníes también comenzaron a subir de manera sostenida, sumando el atractivo relativo de la moneda local para colocaciones financieras.

Con ese cambio de precios financieros, el tipo de cambio del dólar comenzó a bajar con rapidez, fortaleciendo los incentivos para sostener posiciones en moneda local. La apreciación del guaraní, así, no solo reflejó fuerzas de mercado sino también una reconfiguración de rendimientos y expectativas, que llevaron a fortalecer la moneda local.

El tramo final del fortalecimiento

El economista de Cadep describe que nuevo entorno de tasas y liquidez, se consolidó la valorización del guaraní y una recomposición gradual de portafolios de inversiones hacia instrumentos en moneda local. A esa dinámica se habría sumado, además, una mayor entrada neta de dólares por exportaciones, presionando aún más el tipo de cambio del dólar para abajo.