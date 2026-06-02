Baja del dólar: BCP justifica “posición neutral” para no intervenir en mercado cambiario

Ante reiterados cuestionamientos por la no intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) en el mercado de cambios por la baja del dólar, la entidad monetaria emitió un informe donde detalla los fundamentos que están llevando a un deterioro en la cotización de la divisa estadounidense. La cotización de la divisa estadounidense cerró ayer en G. 6.100 y en lo que va del año, acumula una caída del 9% frente a la moneda local y casi 25% en un año.

El cuestionamiento de sectores, especialmente de los exportadores que están perdiendo bastante por el tipo de cambio, es que en condiciones distintas en el comportamiento del tipo de cambio (de apreciación frente al guaraní), se notó una participación fuerte del BCP con inyecciones e intervenciones para contener la cotización. Sin embargo, desde que el dólar empezó a bajar, la entidad monetaria se mostró cauta en su posición de no intervenir.

Incluso, la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó un pedido de informe al BCP sobre estos fundamentos y argumentos para no intervenir. La Cámara Alta dio un plazo de 15 días a la banca matriz para responder la solicitud.

Al respecto, el informe técnico del BCP explica que durante el primer semestre de 2025, el guaraní mostró un comportamiento que no encajaba con lo que sugerían los fundamentos macroeconómicos del país ni con la trayectoria del dólar en el escenario internacional. Añade que ese desalineamiento (la distancia entre el tipo de cambio observado y el que espera el mercado) fue un elemento que justificó su participación en el mercado cambiario en ese período.

Lea más: Exportadores piden al BCP equilibrar el dólar ante disminución de divisas y caída de la cotización

Caída del dólar responde a varios fundamentos

El informe de la banca matriz sostiene que el fortalecimiento del guaraní y consecuente baja del dólar que se registra a partir de la segunda mitad de 2025 responde a una combinación de fuerzas externas e internas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detalla que por un lado, se observa la debilidad del dólar a nivel global y regional. En este contexto, la divisa pierde vigor en los mercados internacionales y muchas monedas tienden a apreciarse frente al billete verde, y el guaraní no es la excepción en esa dinámica.

Por otro lado, el banco central argumenta que las mejoras de carácter estructural en la economía paraguaya, también ayudan a fortalecer la percepción sobre la economía y, por esa vía, también influir sobre el tipo de cambio.

Entre los argumentos de la baja del dólar, el BCP citó el impacto asociado a una cosecha récord de soja. La mención apunta a un shock puntual ligado al ciclo agrícola que puede incidir en el mercado cambiario por el mayor ingreso de divisa por envío de soja, sin que eso implique un cambio permanente en la tendencia, sino más bien algo coyuntural.

Lea más: Senado pide informe al BCP sobre impacto de la baja del dólar y explicación por no intervenir

No ven argumentos para intervenir

De acuerdo con lo apuntado por la institución y por los fundamentos mencionados, la entidad monetaria no identifica elementos que permitan atribuir la apreciación reciente del guaraní a una postura monetaria restrictiva.

Añaden además, que la evidencia disponible sugiere que el perfil de la política monetaria se mantiene en una posición neutral. Es decir, el fortalecimiento de la moneda no estaría siendo impulsado por una estrategia deliberada de endurecimiento monetario orientada a frenar la actividad o encarecer el crédito, sino por factores externos, estructurales y coyunturales ya mencionados.

No obstante, el BCP afirma que seguirá monitoreando de forma permanente las condiciones macroeconómicas y financieras, tanto nacionales como internacionales y que en ese marco, señala que adoptará, cuando corresponda, las medidas necesarias para preservar la estabilidad de precios y asegurar el funcionamiento adecuado de los mercados, en línea con su mandato institucional.

Añaden que seguirán con un enfoque de vigilancia continua y la disposición a actuar si el entorno —interno o externo— altera el equilibrio financiero o compromete el objetivo de estabilidad.