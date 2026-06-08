Rediex lanza “Paraguay Exporta +” para potenciar la llegada de empresas a nuevos mercados

Para acompañar la expansión y el protagonismo que ya están logrando las marcas y los productos paraguayos en distintos mercados, la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) lanzó el programa “Paraguay Exporta +”, una iniciativa que busca capacitar y acompañar a empresas con potencial de expansión internacional, con el objetivo de diversificar la oferta exportadora del país.

En ese marco, el Viceministerio de Rediex apunta a ampliar la presencia internacional de más productos nacionales, según adelantaron ante la prensa. El titular de la cartera, Eduardo Gustale, explicó que el programa contempla un proceso de formación dirigido a empresas paraguayas que buscan crecer y expandirse hacia nuevos destinos.

Se priorizará algunos sectores

Detalló que la iniciativa priorizará sectores como alimentos y bebidas, confecciones, forestal y metalmecánico. Asimismo señaló que “existen muchos procesos de aprendizaje después de la postulación” y enfatizó que la capacitación estará disponible, de manera abierta, para cualquier firma interesada en sumarse a la iniciativa.

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En cuanto al acompañamiento, indicó que trabajarán con ejes específicos orientados a la elaboración de un plan exportador, a través de asistencia técnica y el seguimiento personalizado para diseñar una estrategia de internacionalización.

Los distintos módulos

“Lo vamos a dividir en cinco módulos. El primero será el ABC del exportador, conocer los fundamentos que los interesados debe manejar para internacionalizarse. El segundo será inteligencia para exportar", contó.

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A su vez, agregó que la internacionalización no ocurre de manera espontánea, sino que requiere información y análisis, por lo que Rediex busca acompañar ese proceso mediante datos que permitan tomar decisiones más estratégicas.

“El tercer módulo será la calidad operativa internacional, en el que analizaremos cuáles son los estándares que exige el mundo y cómo se debe elevar y estandarizar la calidad de los productos para acceder a nuevos mercados”, apuntó.

Eficiencia productiva y logística

Por otro lado, la cuarta unidad estará enfocada en la eficiencia productiva y en la logística, aspectos que representan uno de los principales desafíos para compañías que buscan internacionalizarse, ya que implica comprender los costos asociados al acceso a los mercados.

En ese contexto, indicó que recientemente conversaron con una empresa que logró exportar sus productos a Taiwán, experiencia que permitió analizar aspectos clave, como las distancias, los tiempos de tránsito y los costos logísticos involucrados en una operación de exportación.

Del mismo modo, agregó que las compañías deben aprender a incorporar estos costos y tiempos dentro de su estructura de precios para mantener su competitividad en los mercados internacionales.

Por otra parte, destacó la importancia de que los exportadores conozcan en profundidad las normativas fiscales vigentes y los requisitos tributarios exigidos tanto en Paraguay como en los mercados de destino, temática que será abordada en el quinto módulo.

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El origen de la iniciativa

Por otro lado, el viceministro recordó que Paraguay exportó en 2025 por un valor aproximado de US$ 16.000 millones.

En ese sentido, explicó que, si bien los productos agrícolas continúan teniendo una participación relevante, las manufacturas se encuentran prácticamente en un “empate técnico”, en términos de protagonismo dentro de la canasta exportadora, lo que refleja un avance significativo en la diversificación de la oferta nacional.

100 nuevos productos y 53 mercados

Asimismo, explicó que dentro de ese volumen se identificó que 100 nuevos productos lograron ingresar a 53 nuevos mercados.

“Estos son los ejemplos que queremos rescatar de los sectores paraguayos que se animaron a exportar productos o a acceder a nuevos mercados”, subrayó.

Como ejemplo, mencionó el envío de menudencias a Uzbekistán, cuyo acceso implicó un importante proceso de gestión.

Ante este escenario, resaltó que el programa Paraguay Exporta + pretende acompañar este tipo de experiencias para que más mercaderías o artículos nacionales puedan llegar a nuevos mercados.

Del mismo modo, resaltó la expansión de los destilados paraguayos, citando como caso los envíos de ron orgánico a Rusia, un mercado, que consideró competitivo y que valora productos diferenciados y de alta calidad.

“También colocamos madera laminada y contrachapada en Letonia, un caso de éxito para la industria forestal, que se encuentra en pleno crecimiento en el país”, amplió.

Finalmente señaló que el mundo está en búsqueda de nuevos proveedores y que Paraguay cuenta con las condiciones necesarias para integrarse con mayor fuerza a los destinos internacionales.