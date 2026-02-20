El país proyecta más de US$ 700 millones en inversiones: qué sectores lideran el interés de los extranjeros

El viceministro de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), Javier Viveros, señaló que para el 2026 la subsecretaría proyecta un flujo de inversiones superior a US$ 700 millones en nuevos proyectos, con más de 2.000 empresas evaluando oportunidades en Paraguay, lo que generaría un impacto positivo en el empleo, las exportaciones y los encadenamientos productivos.

El viceministro indicó que se espera un flujo sostenido de inversiones, impulsado por el fortalecimiento de la confianza internacional tras la obtención del grado de inversión y por el avance de proyectos estratégicos en energías renovables, sector forestal, logística multimodal y agroindustria, rubros prioritarios dentro de la hoja de ruta del Plan Paraguay 2X, cuyo objetivo es duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de 10 años.

“El 2026 será un año fundamental por la realización de eventos de alto impacto, que aumentarán nuestra visibilidad internacional y atraerán nuevas misiones empresariales, generando oportunidades concretas para el aterrizaje de inversiones”, precisó.

Fortalecer Marca País

En cuanto a los principales desafíos para posicionar a Paraguay como destino de inversión, mencionó la necesidad de fortalecer la Marca País y superar la percepción de que el país es un “mercado de escala limitada” frente a economías vecinas de mayor tamaño.

“Paraguay ya ofrece condiciones altamente atractivas, pero el desafío está en consolidar una imagen sólida como destino de inversión confiable, sostenible y orientado al largo plazo”, apuntó.

En ese marco, sostuvo que el Plan Paraguay 2X constituye una hoja de ruta clave para transformar estos desafíos en oportunidades concretas y proyectar al país con mayor fuerza en los mercados internacionales.

“El mayor volumen proviene de Brasil y Argentina, ambos concentran más de 2.000 cuentas identificadas. A su vez, hay señales claras desde Europa, con España, Finlandia y Alemania; y desde Asia, con India, Japón y Corea del Sur. Estados Unidos figura con proyectos en energía fotovoltaica y servicios globales”, resaltó.

Acelerar la diversificación

Según indicó, para Rediex es fundamental acelerar la diversificación de socios comerciales, tanto dentro como fuera del bloque regional. En 2025 se identificaron más de 50 países con interés en Paraguay y más de 75 productos que lograron acceder a nuevos mercados.

Esto, añadió, refleja una estrategia activa y sostenida de apertura y expansión internacional. “El objetivo es reducir la dependencia de los mercados tradicionales y ampliar la presencia en regiones estratégicas como Asia, Europa y Norteamérica, fortaleciendo la resiliencia del país ante cambios globales”, enfatizó.

Sobre los reclamos y preocupaciones que plantean con mayor frecuencia los inversores que evalúan llegar al país, los cuales se concentran en desafíos estructurales, mencionó la necesidad de avanzar en una mayor formalización de la economía, así como en la escala y profesionalización de ciertos sectores productivos.

A su vez, subrayó como prioritarios una mayor agilidad regulatoria, mejoras en la infraestructura logística y un fortalecimiento de la seguridad jurídica, especialmente para inversiones de largo plazo.

Rubros que lideran el interés de inversionistas

Respecto a los sectores que hoy están en el radar prioritario de Rediex para atraer nuevas inversiones, detalló que existe un “marcado interés” en el sector forestal y la industrialización, incluyendo madera, muebles, biomateriales y bioenergía, así como en energía y nuevas industrias asociadas a una electricidad competitiva y renovable.

También destacó la agroindustria y los agronegocios con valor agregado, como alimentos procesados, packaging y logística en frío; las manufacturas orientadas a la exportación bajo regímenes de incentivos y los servicios globales.

En relación con el origen del capital extranjero, afirmó que Paraguay se posiciona como un destino competitivo y atractivo, con más de 2.500 empresas de más de 40 países con intenciones de inversión al cierre de 2025 y expectativas de superar ese número en 2026, reflejando una percepción internacional cada vez más favorable.