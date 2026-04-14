Comercio exterior repunta y alcanza US$ 9.147 millones al primer trimestre del año

Al mes de marzo de 2026, el intercambio comercial del país totalizó US$ 9.147,0 millones, lo que representó un aumento de 12,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, según se extrae del reporte de comercio exterior elaborado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por un lado, las exportaciones totales alcanzaron US$ 4.615,2 millones, y observaron un incremento de 12,8% en términos acumulados. Los envíos se dirigieron a 119 países, que constituyeron los principales destinos de las exportaciones paraguayas, destaca el informe del BCP.

En cuanto a las importaciones totales, estas sumaron US$ 4.531,8 millones, registrando un aumento de 11,7% con respecto al mismo periodo de 2025. Las compras externas provinieron de 142 países, que conformaron el origen de las importaciones del país, según los datos oficiales.

Saldo positivo en la balanza comercial

En este contexto, el saldo del comercio exterior registró un superávit de US$ 83,5 millones a marzo de 2026, superior al superávit de US$ 36,7 millones observado en igual periodo del año anterior, en un escenario en el que las exportaciones crecieron a un ritmo mayor que las importaciones. Esto debido a un mayor volumen de las exportaciones (US$ 4.615 millones) en comparación a las importaciones (US$ 4.531,8 millones)

Desempeño de las exportaciones

Al desagregar por rubros, el informe del BCP detalla que las exportaciones totales alcanzaron US$ 4.615,2 millones a marzo de 2026, lo que representa un aumento de 12,8% respecto al mismo periodo de 2025.

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De esta cantidad, las exportaciones registradas representaron el 69,2% del total, con un valor de US$ 3.191,8 millones, un 19,7% superior al valor de marzo del 2025.

Las reexportaciones, que aportaron el 26,0% del total, alcanzaron los US$ 1.201,8 millones, reflejando un aumento del 0,1%. Por su parte, las otras exportaciones, con una participación del 4,8%, mostraron una disminución del 1,6%, situándose en US$ 221,6 millones.

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Fuerte repunte de la soja

Al analizar el comportamiento de las exportaciones registradas por niveles de procesamiento durante el periodo enero-marzo de 2026, se observa que el incremento de 19,7% estuvo explicado principalmente por productos primarios, manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario, mientras que el componente de combustibles y energía registraron incidencias negativas.

En ese contexto, los productos primarios alcanzaron US$ 1.344,9 millones a marzo de 2026, con un aumento de 34,7% respecto al mismo periodo del año anterior y una incidencia positiva de 13,0 puntos porcentuales (p.p.).

Dentro de este grupo, la soja fue el producto con mayor incidencia positiva, seguida por el resto de las semillas y frutos oleaginosos, aunque este comportamiento fue atenuado en parte por la incidencia negativa del maíz.

A marzo de 2026, las exportaciones de soja totalizaron US$ 1.156,4 millones, lo que equivale a un incremento de 42,1%. En volumen, los envíos alcanzaron 3.026,1 mil toneladas, con una variación de 36,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Por destino, Argentina se constituyó en el principal mercado, al representar 90,1% del valor exportado, seguida por Brasil, con una participación de 9,2%

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Baja en envíos de carne bovina

En lo que respecta a las exportaciones de carne bovina, excluidas las menudencias, alcanzaron US$ 454,1 millones a marzo de 2026, lo que representó una disminución de 9,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos totalizaron 69,6 mil toneladas, equivalente a una reducción de 22,3% frente a enero-marzo de 2025.

Según el reporte, Chile fue el principal destino de la carne bovina paraguaya, con una participación de 34,6% en el valor total exportado. Los envíos a ese mercado sumaron US$ 157,3 millones y 23,3 mil toneladas, con un aumento de 1,8% en valor y una disminución de 8,6% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior.

Israel por su parte se ubicó como el segundo destino en importancia, con exportaciones por US$ 81,0 millones y 11,0 mil toneladas, registrando incrementos de 37,9% en valor y de 15,2% en volumen

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Desempeño de las importaciones

A marzo de 2026, las importaciones totales alcanzaron US$ 4.531,8 millones, lo que representa un incremento de 11,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. De ese total, las importaciones registradas representaron el 97,6%, al ubicarse en US$ 4.423,6 millones, con un aumento de 12,5% con respecto al acumulado a marzo del año anterior.

Por su parte, las otras importaciones totalizaron US$ 108,2 millones, equivalentes al 2,4% del total, registrando una disminución de 11,5% con respecto a marzo de 2025

Desde una perspectiva mensual, las importaciones totales han mantenido niveles elevados durante los últimos meses, aunque con variaciones asociadas al comportamiento de las importaciones registradas.

En marzo de 2026, las importaciones totales alcanzaron US$ 1.735,8 millones, lo que representó un incremento interanual de 27,9% con respecto al mismo mes del año anterior.

Este resultado estuvo explicado principalmente por las importaciones registradas, que sumaron US$ 1.706,7 millones en marzo de 2026, mientras que las otras importaciones totalizaron US$ 29,0 millones.

Entre los principales productos que impulsaron el crecimiento interanual se destacan los combustibles y lubricantes, máquinas para procesamiento de datos y sustancias químicas