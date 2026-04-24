Agro cierra el primer trimestre con alza en exportaciones de oleaginosas y algodón

El sector agrícola transita un primer trimestre bastante dinámico, con exportaciones de productos que registraron un crecimiento interanual, de acuerdo con datos de la Ventanilla Única del Exportador (VUE), dados a conocer por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

Según el reporte, los datos del VUE muestran que, entre enero y marzo, los envíos de cereales aumentaron 83% y los de oleaginosas 56%, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Englobando todas las oleaginosas, en los primeros meses del año pasado se exportaron 1.823.000 toneladas, mientras que en el mismo lapso de 2026 el volumen ascendió a 2.850.000 toneladas.

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Despeño de los cereales y oleaginosas

Desglosando por productos, se enviaron al mercado internacional 2.817.600 toneladas de granos de soja, 19.190 toneladas de chía, 7.632 toneladas de maní, además de 5.435 toneladas de sésamo y 300 toneladas de tártago. Entre tanto, también se exportaron 26 toneladas de canola y 22 toneladas de cártamo.

Estos números positivos no solo se reflejan en los envíos de oleaginosas, sino también en las exportaciones de cereales. De acuerdo con los datos compartidos, entre enero y marzo de 2025 se enviaron 593.000 toneladas, mientras que en el mismo periodo de 2026 ya se alcanzaron 1.085.000 toneladas.

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Entre los cereales exportados se destacan el maíz, con 705.450 toneladas; el trigo, con 169.735 toneladas; el arroz, con 170.388 toneladas; la avena, con casi 1.000 toneladas; y el sorgo, con 38.600 toneladas.

Algodón

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) comentan que se registró un importante repunte en las colocaciones de algodón en el mercado exterior.

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Si se analizan los envíos del rubro, cuya producción se concentra en los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes, así como en la Región Oriental, en San Pedro, Amambay, Guairá, Paraguarí, Caaguazú, Misiones y Caazapá, durante el primer trimestre de 2025 se concretaron envíos por 3.189 toneladas, mientras que en el mismo periodo de 2026 el volumen ascendió a 10.471 toneladas, lo que representa un incremento del 228%.

“Estos resultados son fruto del trabajo en conjunto entre productores, exportadores, organismos vinculados al comercio y el Senave, que interviene en las inspecciones y certificaciones fitosanitarias para garantizar el cumplimiento de las exigencias de calidad e inocuidad requeridas por los países de destino”, indican desde la citada institución.