Cotización del dólar en baja de nuevo tras feriado largo

Las operaciones cambiarias de este lunes nuevamente reportó una variación a la baja en el mercado local, tras el feriado largo.

Así el lunes el dólar registró una cotización de G. 6.120 en el cambio efectivo, por debajo de G. 6.140 que cotizó en el cierre del jueves último. Mientras que en el cambio interbancario la tendencia también se acentuó a la baja y cotizó este lunes a G. 6.098, de acuerdo con el promedio publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En lo que va del año el dólar lleva acumulado una depreciación del 9% frente a la moneda nacional, mientras que la variación anual es del 25%. Esta baja pronunciada en la cotización de la divisa está generando incomodidad en varios sectores de la economía que piden una mayor intervención del Banco Central para frenar las variaciones bruscas en el tipo de cambio.

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Impacto del dólar en los sectores económicos

La baja del dólar no solo afecta a los exportadores que reciben menos ingresos al realizar el cambio a guaraníes por los envíos de sus mercaderías, sino que también está impactando en la competitividad de los productos nacionales frente a otros de la región. Así también el efecto se siente en las recaudaciones aduaneras por la liquidación de las mercaderías, ya que al realizar el cambio a guaraníes, el ingreso es inferior a lo esperado y presupuestado por el fisco.

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Por su parte la banca matriz se mantiene en una posición neutral en su política cambiaria, atribuyendo la baja del dólar a la tendencia global y al ingreso de divisas por repunte de las inversiones y exportaciones. En un reciente comunicado, el BCP insistió a los agentes económicos a avanzar en el esquema de coberturas cambiarias como el forwards.