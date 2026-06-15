El BCP insiste en el uso de coberturas cambiarias para combatir efectos de la baja del dólar

La baja del dólar sigue en el centro del debate económico y ante los reclamos de diferentes sectores afectados por el tipo de cambio deteriorado, el Banco Central del Paraguay (BCP) salió nuevamente la semana pasada a reiterar posición. Esta vez lo hizo con una serie de infografías difundidas través de las cuentas sociales de la institución monetaria, con un mensaje que apunta a rubros que vienen cuestionando la inacción del BCP para frenar la caída del tipo de cambio, como exportadores y empresarios.

Según el BCP, la volatilidad creciente observada en el guaraní no debe interpretarse como un fracaso de la política monetaria. La autoridad monetaria sostiene que el fenómeno es consistente con la tendencia a nivel global y a un cambio estructural que proviene de la mayor integración del país a los mercados financieros internacionales tras la obtención del doble grado de inversión.

El argumento del Banco Central sostiene que al mejorar el perfil crediticio del país, Paraguay se vuelve más atractivo para inversores extranjeros. Ese interés incrementa el volumen de operaciones en guaraníes y, con ello, la reacción del tipo de cambio nominal ante shocks externos y movimientos de capital.

Mayor inyección de recursos

Detallaron además que la consecuencia es un tipo de cambio más sensible —y, por momentos, más volátil— no por debilidad institucional o de la acción de la política monetaria, sino por una mayor participación de actores internacionales, según detalló el BCP en sus redes sociales.

En otros de los puntos detallados por la entidad monetaria es que el guaraní sería la segunda moneda menos volátil de la región.

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Sin embargo el dólar acumula una caída de casi 25% en doce meses y ya cotiza alrededor de G. 6.150, un nivel que impacta de manera directa en ingresos y márgenes de exportadores que liquidan en moneda estadounidense.

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Instan a cubrirse con contratos forward

Frente a las presiones para que el Banco Central intervenga de manera más decidida en el mercado cambiario, la institución insiste a los agentes económicos a ampliar el uso de instrumentos financieros de cobertura, en particular los contratos forward de divisas.

Un forward funciona como un acuerdo entre dos partes para fijar hoy el tipo de cambio al que se intercambiará una cantidad de moneda en una fecha futura. Para un exportador, por ejemplo, opera como un “seguro” que permite saber con anticipación cuántos guaraníes recibirá por sus dólares, independientemente de lo que ocurra en el mercado entre la firma del contrato y el momento del cobro.

De acuerdo con la información brindada por el BCP, el uso de forwards ofrece cuatro ventajas concretas para empresas expuestas al riesgo cambiario:

Certidumbre para la planificación financiera y presupuestaria , al reducir la incertidumbre sobre ingresos o costos futuros.

Protección de márgenes de rentabilidad , especialmente cuando el tipo de cambio se mueve en contra del negocio.

Mejor competitividad en la formación de precios , al poder cotizar con menos riesgo implícito.

Mejora del acceso al financiamiento local e internacional, al estabilizar flujos y reducir riesgos percibidos.

Según el Banco Central el mercado forward paraguayo ya está en funcionamiento y muestra una expansión significativa.

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Uso de forward creció 44%

Según cifras divulgadas por la entidad, el valor de los contratos forward de divisas creció 44% en el último año, al pasar de US$ 839 millones (mayo de 2025) a US$ 1.206 millones (mayo de 2026). En la serie histórica, el crecimiento es aún más marcado: desde menos de US$ 300 millones en 2011, el mercado avanzó hasta alcanzar un pico de US$ 2.576 millones en 2025, precisamente cuando el dólar inició su descenso más pronunciado.

La composición del mercado también aporta pistas sobre su funcionamiento. Según el gráfico del BCP al cierre de 2025, los importadores concentraban el 51,2% del total de operaciones, seguidos por los exportadores con 36,3%.

Otro rasgo que detalla la autoridad monetaria es el carácter corporativo del instrumento ya que el mercado estaría dominado por personas jurídicas (empresas) y el uso minorista sería prácticamente nulo (0,0%), lo que lo posiciona como un mecanismo propio del entramado empresarial y financiero, no de la economía doméstica.

Pese al crecimiento, el BCP reconoce que los forwards todavía ocupan una fracción limitada del ecosistema cambiario. Según sus datos, representan 3,6% del mercado cambiario total y 7,4% del comercio exterior paraguayo.

Sin embargo, pese al mayor uso de las coberturas cambiarias, el impacto de la baja brusca del tipo de cambio está afectando la competitividad de productos paraguayos frente a los de otros mercados, también resta márgenes a las empresas, incluso afecta la recaudación tributaria que debe lidiar con menos recursos para hacer frente al presupuesto público, entre otras razones que llevan a analizar y cuestionar la actuación del BCP ante el contexto cambiario actual.

Al respecto, el Congreso de la Nación había solicitado recientemente un informe al ente monetario respecto a la baja del dólar y los fundamentos para no intervenir el mercado.