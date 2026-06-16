Índice de confianza del consumidor en deterioro y se ubica de nuevo en zona de pesimismo

Un significativo deterioro se observa en el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que en el mes de mayo alcanzó 38,21 puntos, por debajo de la línea neutral, y que lo ubica en terreno de pesimismo en lo que se refiere a la percepción de los consumidores, de acuerdo con la encuesta mensual correspondiente al mes de mayo. Este relevamiento de datos realiza mensualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE) en base a los datos proporcionados en la encuesta permanente de hogares, que luego son procesados y difundidos por el Banco Central del Paraguay (BCP).

El contexto de incertidumbres marcado por los acontecimientos externos, conflictos bélicos, sumado a las situaciones internas como atrasos en pago a proveedores del Estado, baja de las recaudaciones son algunas de las cuestiones que los consumidores tienen en cuenta en sus percepciones sobre la economía del país. A nivel de la economía familiar, el aumento de precios de los principales bienes de la canasta (combustibles y alimentos), la incertidumbre sobre incremento del salario mínimo son también elementos evaluados los usuarios.

Así el ICC de mayo de 38,21 puntos resultó inferior al registrado en abril de 2026 de 40,17 puntos (ya en zona de pesimismo) y al observado en mayo de 2025 de 53,46 puntos, según el reporte oficial que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay (BCP).

De esta manera, el resultado que llegue a una puntuación de 50 puntos es considerado neutral, mientras que los puntajes que superen este rango se encuentran en zona de optimismo y los que resulten por debajo de los 50 puntos están en zona de pesimismo.

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Situación y expectativa

Del informe oficial se desprende que la evaluación se realiza además en dos aspectos. Por un lado, el Índice de Situación Económica (ISE) que recoge la percepción de los consumidores sobre la situación actual de la economía familiar y del país. Este indicador que prácticamente se hundió en mayo con un valor de 27,04 puntos, una cifra inferior en 2,29 puntos respecto al mes previo y menor en 12,75 puntos al dato registrado en mayo de 2025, registrando mínimos históricos

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Por otra parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE), que mide la percepción de los consumidores hacia el futuro, también registró retrocesos y alcanzó un resultado de 49,38 puntos, cifra inferior a la del mes anterior y a la del mismo mes de 2025, en 1,62 y en 17,75 puntos, respectivamente. Este indicador (ISE) que se ha mantenido por mucho tiempo en optimismo, para el mes de mayo también cayó en terreno de pesimismo, de acuerdo con el reporte oficial.

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También bajó la predisposición para el ahorro y compra de bienes durables

En cuanto a la predisposición a ahorrar, el porcentaje de encuestados que respondió de forma afirmativa a esta consulta fue de apenas 11%. Este resultado fue inferior en 4,50 puntos porcentuales (pp) respecto al mes anterior y también representó una reducción de 14,75 puntos porcentuales respecto al dato de mayo de 2025.

Por otro lado, en la predisposición a adquirir bienes durables, a pesar de la baja del dólar, se registraron reducciones mensuales en todas las categorías, a excepción de electrodomésticos, que se mantuvo constante. En términos interanuales, todas las categorías de bienes registraron resultados inferiores respecto a mayo de 2025.