Comercio prevé un buen Día del Padre impulsado por el Mundial, el dólar y las promociones

Este domingo se celebra el Día del Padre en Paraguay y el mercado ya ofrece una variedad de obsequios para todos los gustos y presupuestos.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, señaló que llegan a la celebración con optimismo, debido a que el consumidor paraguayo está respaldado por “un escenario favorable”.

Aseguró que la inflación baja, empleo en niveles récord y mayor acceso al financiamiento, se traducen en una expectativa positiva para el Día del Padre.

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Esperan fin de semanas con ventas

A esto sumó un factor que hace especial a este año: el Mundial. En ese sentido, explicó que la fecha coincide con la fase de grupos, con la Albirroja en competencia, lo que genera un movimiento adicional “muy fuerte” en los centros comerciales.

“Además, el feriado del lunes arma un fin de semana largo, lo que amplía la ventana de compras y de salidas en familia. Esperamos un muy buen fin de semana de ventas y un flujo importante de familias en los shoppings”, acotó el gremialista.

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Respecto al panorama de consumo para esta celebración en comparación con el año pasado, el titular de la CCCPy indicó que esperan “una fecha igual o algo mejor que la del año pasado”.

Crecimiento del sector de centros comerciales

En ese sentido, destacó que el sector sigue creciendo, aunque a un ritmo más normalizado tras un par de años “excepcionales”.

Agregó que hoy existe un consumidor más selectivo, que compara precios y busca cuotas, reintegros y promociones reales antes de concretar una compra.

“La diferencia este año la pone el Mundial, que llega justo en estos días y suma un impulso extra, sobre todo en los rubros de deporte, tecnología y gastronomía. Si la selección hace una buena campaña y avanza, ese envión se va a sentir todavía más en los shoppings”, reiteró.

Dólar bajo e inflación contenida impulsan el consumo

Por su parte, Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), comentó que las expectativas para este Día del Padre son “muy buenas”, apoyadas en un escenario económico que, a su criterio, favorece el consumo.

En esa línea, destacó la apreciación del guaraní frente al dólar, lo que “abarata” la mercadería importada y mejora los precios finales para el consumidor.

“Esto define con claridad la preferencia de compra hacia la indumentaria de abrigo y el calzado, dos de los rubros más asociados al Día del Padre”, señaló Caje.

Asimismo, indicó que la inflación se mantiene contenida y converge hacia la meta del 3,5% del Banco Central del Paraguay (BCP), lo que ayuda a sostener el poder adquisitivo de las familias.

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Promociones y financiamiento

“Las multitiendas asociadas a Asimcopar prepararon promociones, especialmente en indumentaria, y trabajan de la mano con bancos, financieras y cooperativas para ofrecer financiación en cuotas. El gremio agrupa a multitiendas de todos los segmentos, por lo que el consumidor encuentra opciones para cada presupuesto”, afirmó el directivo.

Además, recordó que una gran parte de los productos comercializados en estos establecimientos es importada, por lo que la apreciación del guaraní permite ofrecer actualmente precios más competitivos que los del año pasado.

Finalmente, remarcó que las ventas registran una leve mejora en los últimos días, impulsadas por la estabilidad del dólar y las condiciones económicas más favorables, factores que permiten generar propuestas de precios más convenientes que las observadas el año anterior.

A ello se suma una mayor oferta de financiamiento por parte de las multitiendas, puntualizó.