Baja del dólar: economista ve razonable pero incompleta la explicación del BCP

Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) trata de justificar su falta de intervención ante la brusca caída del dólar – a inicios de este mes publicó un documento en aparente respuesta a cuestionamientos que se le viene haciendo desde varios sectores-, suman y siguen los economistas y analistas que consideran que tales explicaciones no convencen del todo.

El economista Arnold Benítez analizó el documento publicado por el BCP y afirmó que el mismo “es útil si se lo tiene en cuenta como una explicación macroeconómica o una defensa institucional”.

Explicación oficial sobre la caída del dólar

Benítez refirió que “no hay nada extraño” en emitir un comunicado, ya que los bancos centrales no solo administran tasas, reservas y liquidez, sino también credibilidad y ella en momentos de tensión cambiaria, se sostiene con argumentos, datos y una narrativa consistente.

En esa línea, el economista refirió que la tesis del BCP es clara, ya que sostiene que la caída del dólar no sería consecuencia de una decisión puntual de política monetaria ni de una intervención excesiva.

Según explicó, la entidad atribuye el comportamiento de la divisa a fundamentos como la baja inflación, expectativas ancladas, la mejora del riesgo país, una mayor confianza en Paraguay, la debilidad internacional del dólar, el ingreso de divisas y una cosecha agrícola favorable.

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“Es una explicación razonable, pero no completa. La economía rara vez se mueve por una sola causa. Y menos el tipo de cambio”, refirió el economista.

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Papel de la política monetaria en el comportamiento cambiario

Benítez dijo que el informe del BCP acierta al rechazar de que todo lo que pasa con el dólar se explica por la tasa de política monetaria.

“Paraguay no tiene por qué seguir mecánicamente a la Reserva Federal. Una economía con inflación controlada puede bajar tasas antes que Estados Unidos sin que eso implique irresponsabilidad”, dijo el analista.

Sin embargo, también dijo que sería exagerado decir que la tasa no incidió en nada. “En una economía pequeña, abierta y financieramente sensible, el diferencial de tasas importa. No explica todo, pero pesa”, aseguró.

En ese sentido dijo que las tasas pueden influir en expectativas, decisiones de cobertura, dolarización preventiva y apetito por instrumentos en moneda local. “La política monetaria no fue la única actriz de la película. Pero tampoco estuvo fuera del escenario”, resaltó.

Discusión sobre el supuesto desalineamiento del dólar

En esa línea, Benítez sostuvo que el punto más delicado del comunicado del BCP es otro, ya que el documento afirma de que el dólar estuvo “desalineado” durante el primer semestre de 2025.

“Puede ser cierto, pero el argumento queda corto. Que luego el tipo de cambio se haya corregido no prueba, por sí solo, que antes estaba fuera de lugar. Los precios no solo corrigen errores; también responden a cambios de flujos, expectativas y condiciones externas”, acotó Benítez.

El economista explicó que, para usar con fuerza la palabra “desalineamiento”, habría sido conveniente mostrar algo más como una estimación de tipo de cambio de equilibrio, rangos comparativos, evidencia regional ajustada por fundamentos o algún modelo que permita distinguir ruido de tendencia. Sin eso, el concepto queda demasiado cómodo para justificar la intervención posterior.

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Preocupación de exportadores e industriales

Benítez aseguró que la economía real mostró incomodidad. “Gremios exportadores, industriales y sectores vinculados al agro expresaron preocupación por la caída del dólar. No es una reacción caprichosa”, resaltó.

En ese sentido explicó que una empresa que exporta en dólares y paga salarios, fletes, servicios, impuestos y parte relevante de sus costos en guaraníes puede perder margen rápidamente cuando el tipo de cambio baja con velocidad.

“Ese deterioro no siempre aparece en los grandes agregados. Pero aparece en la caja. Y la caja suele ser más honesta que el promedio macroeconómico”, refirió.

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Intervenir o no intervenir: el desafío de la autoridad monetaria

Por otro lado, Benítez dijo que el BCP tiene razón al advertir que comprar dólares de forma masiva para sostener un precio puede generar costos.

“Puede expandir liquidez, obligar a esterilizar, afectar el balance del banco central y debilitar la señal de política monetaria. Un país serio no debe construir competitividad sobre un dólar artificialmente alto”, aseguró.

En ese sentido, refirió el analista que una cosa es fijar el tipo de cambio y otra la de suavizar movimientos bruscos. “La primera práctica distorsiona. La segunda, si está bien comunicada y acotada, puede evitar daños innecesarios”, anunció.

En ese sentido, Benítez dijo que el debate no debería plantearse como una elección entre dejar hacer todo al mercado o intervenir sin límite.

La gestión del riesgo cambiario, una tarea pendiente

Agregó que también hay una responsabilidad del sector privado. “Muchos agentes económicos en Paraguay todavía administran el riesgo cambiario con más intuición que método. Eso debe cambiar”, afirmó.

Benítez dijo que los exportadores e importadores, las empresas endeudadas en dólares y las compañías con ingresos y costos en monedas distintas necesitan incorporar herramientas de cobertura.

“No se trata de sofisticar por deporte, se trata de gestión básica. Forwards, futuros cuando estén plenamente disponibles, calce natural de monedas, límites internos de exposición, presupuestos con escenarios y políticas claras de cobertura”, explicó.

Resaltó que el dólar no puede ser tratado como “una sorpresa permanente” y que una empresa que depende del tipo de cambio debe “medirlo antes de sufrirlo”.

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BCP debe ser más preciso cuando interviene

Benítez dijo que el BCP debe explicar con precisión cuando interviene, por qué interviene y qué entiende por volatilidad excesiva, sin embargo, no sería serio pedirle que resuelva con reservas lo que muchas empresas aún no gestionan con instrumentos financieros.

“La lectura más equilibrada es que la apreciación del guaraní tiene fundamentos. Pero también tiene costos sectoriales, elementos externos, flujos puntuales y expectativas que se acomodaron rápido. El diagnóstico del BCP es sólido en su estructura, aunque demasiado cerrado en su conclusión”, reconoció Benítez.

El economista dijo que Paraguay tiene motivos para valorar su estabilidad, pero que la misma no debería confundirse con indiferencia al sector privado.

“El país no necesita un dólar ficticio. Necesita empresas más productivas, infraestructura más eficiente, financiamiento más profundo y mejor gestión de riesgos. También necesita una autoridad monetaria que comunique con la misma claridad técnica con la que defiende su posición”, dijo finalmente.