Itaú Macro sostiene un PIB de 4% con margen de mejora en 2026 por empuje del agro

Paraguay cerraría el año con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) de 4%, de acuerdo con el informe mensual de Itaú Macro Latam, que ratificó su proyección para 2026 pero con “sesgo al alza”. El argumento principal es el fuerte panorama del sector agrícola, señalado como el motor que seguiría liderando la actividad.

El reporte de la consultora brasileña sugiere que la dinámica del campo puede volver a marcar la diferencia en el desempeño macroeconómico del país, especialmente si se confirma el impulso que muestran los indicadores recientes.

En ese sentido, la consultora también apunta al arrastre estadístico de indicadores adelantados —en particular el Imaep y el ECN— como un elemento “prometedor” para el desempeño de 2026.

También detallan que la publicación de cuentas nacionales del primer trimestre de 2026 por parte del Banco Central del Paraguay (BCP), prevista para el 26 de junio (la próxima semana) será un dato esencial para recalibrar la magnitud real de la expansión.

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Inflación por encima de la meta

En precios, la consultora mantiene su previsión de inflación de fin de año en 4%, por encima de la meta del Banco Central del Paraguay (BCP) de 3,5%. Incluso después de un mayo de variación particularmente baja de 0,1% mensual y 2,4% interanual.

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El reporte atribuye ese resultado de mayo a dos factores concretos: la baja del dólar y la reducción de precios de bienes importados, que ayudaron a contener presiones inflacionarias en el corto plazo. Aun así, la proyección anual permanece sin cambios, lo que sugiere que Itaú Macro Latam no interpreta el dato de mayo como suficiente para revisar el panorama de precios hacia adelante.

Para 2026, el escenario base de Itaú Macro Latam es de tasa de política monetaria estable en 5,50%. Sin embargo, el informe advierte que los riesgos están sesgados al alza por dos razones principales:

Mayores precios del Brent y su posible traslado a la inflación.

La posibilidad de un crecimiento más fuerte, que implicaría una brecha de producto positiva suele aumentar el riesgo de presiones sobre precios.

Pese a estos factores, la consultora sostiene que una inflación núcleo todavía contenida respalda su escenario central.

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El Niño representa una amenaza para el 2027

Itaú Macro Latam incorpora además un foco de riesgo para 2027 por un posible evento de El Niño, con impactos potenciales tanto en crecimiento como en precios.

En actividad, el reporte advierte que lluvias por encima del promedio podrían afectar la cosecha de soja, especialmente si se intensifican entre fines de 2026 y el primer trimestre de 2027. También identifica a la construcción como un sector vulnerable a interrupciones climáticas.

En inflación, el canal de transmisión más relevante sería el de alimentos. El documento detalla varios mecanismos posibles:

Inundaciones en zonas de pastoreo que afecten la producción ganadera .

Lluvias intensas que dañen la producción de frutas y verduras.

El efecto común sería una restricción de oferta con potencial de presionar al alza precios, en especial de carne, vegetales y frutas. Aun con esa advertencia, la consultora remarca que todavía es temprano para dimensionar el impacto y, por ello, mantiene sin cambios su escenario base para 2027.