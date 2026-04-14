Itaú macro mantiene proyecciones, pero advierte de riesgos inflacionarios

En su reporte correspondiente al presente mes, la consultora brasileña Itaú Macro dio a conocer su análisis y estimaciones sobre los principales indicadores económicos. En lo que respecta al desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) detallaron que mantienen sin cambios su proyección para 2026 en 4,0%, respaldada por una cosecha récord de soja y un arrastre estadístico favorable. Esto tras un crecimiento del 6,6% del año 2025.

En lo que respecta a la inflación, la Consultora de marzo observó que el repunte observado se dio en un contexto de mayores precios del petróleo asociados al conflicto en Medio Oriente. En este contexto, Itaú mantiene su proyección de inflación a diciembre de 2026 en 3,5%, sustentada por un guaraní fuerte.

No obstante, advierten que están latentes los riesgos al alza de precios que han aumentado dado un entorno externo más incierto.

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Esperan estabilidad en tipo de cambio

Para el tipo de cambio, dólar guaraní, la consultora mantuvo su pronostico en G. 6.650, similar al mes pasado. Sin embargo, en el mercado interno el dólar sigue acumulando caída y ayer cerró en G. 6.400 en el cambio efectivo y G. 6.402 en el cambio interbancario, su menor valor en cinco años, lo que representa una caída del 20% interanual.

En cuanto a la proyección de Itaú para la tasa de política monetaria a diciembre de 2026 se mantiene en 5,50% y advierten que la evolución de los precios del petróleo y su impacto sobre la inflación y las expectativas será clave para las futuras decisiones del BCP