Paraguay apunta a atraer capital emiratí y ampliar exportaciones

Nuestro país apunta a ampliar su mapa de exportaciones, de inversiones y cooperación económica. Por ello, este lunes se realizó en nuestro país el Encuentro de Líderes Empresariales Paraguay–Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro, encabezado por autoridades del Poder Ejecutivo, contó además con la participación de empresarios de ambos países. El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, durante su intervención manifestó que la visita de empresarios de Emiratos Árabes Unidos se da en un momento en que la relación bilateral crece y muestra resultados concretos.

En ese sentido, destacó avances en infraestructura, como el proyecto del tren de cercanías que conectará Asunción con el área metropolitana mediante un sistema de tren ligero 100% eléctrico, desarrollado junto con Etihad Rail (empresa que tiene a cargo el proyecto) y Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa).

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Algunas exportaciones

En el ámbito comercial, resaltó la apertura del mercado emiratí para la carne aviar paraguaya. Según el ministro, se trata de un comprador que en 2025 importó más de US$ 1.300 millones en ese rubro y se ubica entre los principales mercados de Medio Oriente.

Asimismo, mencionó el envío del primer embarque de carne ovina paraguaya a ese destino.

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“Paraguay es un país con necesidad de acelerar su desarrollo a través de la industria, y la industria se consigue mediante financiamiento de largo plazo. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos busca consolidar su seguridad alimentaria con países que históricamente demostraron solidez macroeconómica y estabilidad política”, indicó.

Riquelme sostuvo que Paraguay es una puerta de entrada a la región y aseguró que “miles de brasileños, argentinos y uruguayos están procesando su residencia en Paraguay, buscando un lugar estable para instalar sus industrias y desde aquí conquistar los mercados más importantes de esta región del mundo”.

Oportunidad para proyectos

En ese contexto, señaló que existe una oportunidad para que esos proyectos encuentren capital emiratí y generen “negocios fructíferos” de largo plazo. Añadió que se observa un amplio horizonte de cooperación, con vehículos de inversión conjunta y canales financieros directos entre las instituciones de ambos países.

Para ilustrar el potencial de la relación comercial, indicó que Emiratos Árabes Unidos importó US$ 27.000 millones en alimentos durante 2024, entre ellos carne ovina, azúcar, arroz y leche en polvo.

“Para nuestra nación representa una oportunidad concreta y una hoja de ruta para lo que queremos recorrer juntos desde hoy”, destacó.

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Estrategia de diversificación económica

Por su parte, el ministro de Estado para el Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos, Thani Al Zeyoudi, destacó el potencial de Paraguay dentro de la estrategia de diversificación económica de su país, especialmente en sectores como agricultura, seguridad alimentaria, logística, infraestructura, energías renovables, aviación y tecnología, considerados clave para la expansión de la cooperación bilateral.

Asimismo, resaltó el fortalecimiento del vínculo con Paraguay y subrayó el crecimiento del comercio no petrolero entre ambos países, que alcanzó cerca de US$ 250 millones en 2025, con un incremento del 54% respecto al año anterior, impulsado principalmente por las exportaciones paraguayas hacia el mercado emiratí.