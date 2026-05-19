Nuevo destino: carne aviar paraguaya da el salto a Medio Oriente y amplía su mapa de exportación

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) anunció este martes la apertura del mercado de los Emiratos Árabes Unidos a las exportaciones paraguayas de productos cárnicos avícolas.

De acuerdo con el servicio veterinario oficial, la habilitación representa un importante avance para el rubro y resalta que es el resultado de un trabajo técnico y diplomático “orientado a fortalecer la presencia de los productos paraguayos de origen animal" en mercados internacionales.

Importante importador de carne aviar

“Los Emiratos Árabes Unidos constituyen uno de los principales importadores de carne aviar de Medio Oriente, con compras que se acercaron a US$ 1.300 millones en 2025, por lo que este nuevo destino abre oportunidades para el crecimiento de las exportaciones”, indicaron.

Lea más: Industria avícola advierte que el arancel condicionará la competitividad del rubro en Taiwán

Así también, la semana pasada, se consiguió el visto bueno del mercado de Taiwán para la carne aviar de nuestro país, tras un proceso que duró casi dos años. En octubre de 2024, autoridades taiwanesas realizaron las primeras auditorías en el país.

Exportaciones del sector hasta abril

En lo que refiere a las colocaciones del rubro, al cierre del primer cuatrimestre se registró un aumento en los envíos de carne, menudencias y despojos al mercado internacional, que representaron 4.148 toneladas, por un valor de US$ 4 millones, según el boletín del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cifras suministradas por la institución reflejan un crecimiento del 21% en volumen y del 12% en valor, frente a las 3.414 toneladas exportadas en el mismo periodo de 2025, cuando los ingresos alcanzaron US$ 3 millones. Entre los principales mercados compradores figuran Irak, Filipinas, Angola, Singapur y Curazao.

La vicepresidenta de la Asociación de Avicultores del Paraguay (Avipar), Blanca Ceuppens, mencionó que el rubro avícola logró exportar alrededor de 9.703 toneladas (incluye carne, menudencia y despojo) el año pasado.

Señaló que los números en el 2025 se mantuvieron estables gracias al crecimiento del consumo interno de carne de aves, por lo que priorizaron el abastecimiento al mercado local.

“Este año creemos que cerraremos con buenas ventas. La proyección es superar las 10.000 toneladas y, el próximo año, con los nuevos mercados alcanzados, superar las 15.000 toneladas”, detalló.

Desglosando el informe, en lo que respecta exclusivamente a carne de aves, el sector embarcó 2.202 toneladas al mercado internacional, por un valor de US$ 3,2 millones. En comparación con el mismo periodo del año pasado, se constató un crecimiento del 24% en volumen y del 9,4% en valor.

Por otro lado, el informe mensual del Senacsa muestra que las ventas de despojos tuvieron un crecimiento exponencial. Al cierre del periodo analizado, los envíos alcanzaron 1.748 toneladas, 40,5% más que el año anterior, mientras que los ingresos sumaron US$ 993.132, con un incremento del 51%.

En cuanto a las menudencias, las exportaciones de este producto mostraron una importante caída en comparación con el primer cuatrimestre de 2025. Las colocaciones disminuyeron 50%, alcanzando 197 toneladas, mientras que los ingresos cayeron 51%, hasta US$ 147.683.

Top 5 de mayores compradores

Según el reporte del Senacsa, Irak encabezó hasta abril la lista de los mayores compradores de carne aviar paraguaya, con el 37% del total, equivalente a 1.116 toneladas por un valor de US$ 1.479.093.

Lea más: Tras habilitación de Taiwán a la carne aviar paraguaya, el desafío es bajar arancel del 20%

Le siguió Filipinas, con 273,6 toneladas por US$ 526.247. En tercer lugar se ubicó Angola, con 167,7 toneladas por US$ 191.514. El cuarto y quinto puesto fueron para Singapur, con 168 toneladas por US$ 191.198, y Curazao, con 78,9 toneladas que generaron US$ 176.877.