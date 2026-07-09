Consejo Empresarial busca evitar que las políticas industriales “se reseteen” con cada gobierno

El viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, aseguró que la visión del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es fortalecer el potencial de desarrollo industrial y productivo del país. Explicó que uno de los principales objetivos es dar continuidad a las políticas públicas más allá de los cambios de administración.

“Los gobiernos duran cinco años. Después viene otro y todos los temas que trabajaron con el sector privado, pueden ”resetearse" (empezar nuevamente desde cero)”, sostuvo.

Para evitar esa situación, indicó que el ente industrial decidió ampliar el actual Consejo Empresarial mediante la creación de un Consejo Asesor Empresarial Regional, con representación de los gremios sectoriales de los distintos departamentos del país.

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Agenda de trabajo regional

“Lo que hacemos ahora es elaborar una agenda de trabajo conjunta y, el día de mañana, cuando termine este mandato, ese Consejo presente la carpeta al nuevo ministro y solicitar que esos temas continúen en la misma línea en la que se venían desarrollando”, explicó.

Sborovsky afirmó que este mecanismo permitirá construir políticas públicas de largo plazo y fortalecer una transición institucional más sólida, independientemente del gobierno de turno.

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Respecto a los primeros resultados de la iniciativa, señaló que durante la sesión se analizaron temas que forman parte de la agenda del MIC.

Consejo Empresarial del MIC

En esa línea, aclaró que previo a la creación de este comité consultivo regional, se creo el Consejo Asesor Empresarial del MIC que ya se reunió en dos ocasiones este año.

En ese marco, recordó que recientemente se desarrolló un encuentro en Alto Paraná con el objetivo de conocer de “primera mano” los desafíos de los gremios locales y trasladarlos a la agenda de trabajo del Ministerio.

“Con empresas de Alto Paraná venimos trabajando en una agenda de competitividad que incluye numerosos temas orientados a que la región sea protagonista en la atracción de inversiones, el comercio y los servicios del Paraguay”, señaló.

El MIC y las políticas industriales

Asimismo, subrayó que varios de los desafíos identificados requieren la participación de distintas instituciones del Estado.

En ese sentido, afirmó que el MIC actúa como articulador entre el sector privado y los organismos públicos para canalizar y dar seguimiento a las necesidades planteadas.

Por su parte, desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) destacaron que uno de los principales atributos de esta instancia radica en incorporar una perspectiva territorial al diseño de las políticas industriales, permitiendo que las fortalezas y desafíos de cada región formen parte de una agenda común de largo plazo.

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Representación más amplia

El presidente de la UIP, Enrique Duarte, sostuvo que el Consejo Regional representa una oportunidad para fortalecer la institucionalidad del diálogo entre el Estado y el sector productivo, mediante una representación más amplia del ecosistema empresarial paraguayo.

Añadió que la participación de cámaras empresariales y organizaciones productivas de distintos departamentos constituye un avance para mejorar la articulación entre los actores que impulsan el desarrollo económico del país.

“La competitividad también se construye desde los territorios. Escuchar a quienes invierten, producen y generan empleo en las distintas regiones permitirá consolidar una política industrial más representativa”, concluyó.