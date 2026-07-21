BCP fija tope de usura para créditos: ¿Hasta cuanto de interés pueden cobrar los bancos en agosto?

El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB), comunicó los límites máximos a partir de los cuales las tasas activas pasan a ser consideradas usurarias durante agosto. Para los préstamos en moneda local, el umbral quedará en 27,26%.

El dato implica un ajuste moderado respecto del mes en curso, cuando el techo se ubicaba en 27,04% para créditos en guaraníes. Aun así, la cifra permanece por debajo del nivel vigente un año atrás, cuando el límite alcanzaba 27,62%, según el reporte oficial.

En paralelo, la autoridad monetaria publicó el tope para operaciones en moneda extranjera. En agosto, los préstamos denominados en divisas no podrán superar 11,25%, un nivel prácticamente idéntico al observado este mes (11,24%).

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¿Qué se considera “usura” y cómo se define el umbral?

Los topes difundidos por la SIB no operan como una “tasa recomendada”, sino como un límite legal que marca desde qué punto el interés entra en la categoría de usurario.

De acuerdo con el criterio citado en la comunicación del BCP, se consideran usurarias tanto las tasas compensatorias como las punitorias cuando sus tasas efectivas exceden en un 30% el promedio de las tasas efectivas anuales que perciben bancos y financieras en créditos de consumo, diferenciadas por plazos y por la moneda en que se concede el préstamo.

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En otras palabras, el umbral se calcula mirando el comportamiento promedio del mercado y fijando un “margen” adicional del 30%: cuando se lo supera, la tasa queda en zona de usura.

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La relativa estabilidad de los techos se justamente en coincidencia con la normalización de la Tasa de Política Monetaria (TPM), que funciona como referencia para el costo del dinero en la economía.

Actualmente, la TPM se ubica en 5,50%, tras dos recortes consecutivos aplicados por el Banco Central a comienzos de año. En ese marco, los límites máximos se mantienen prácticamente estables, en línea con un proceso de ajuste gradual del sistema financiero a la nueva referencia.

Aunque los topes para definir usura apenas se modifican, se espera que las rebajas de la TPM implementadas este año puedan en adelante trasladarse a las tasas del mercado, habilitando condiciones de financiamiento más accesibles para el público.

Tasas efectivas actuales por debajo del techo

Un punto clave del informe es que, aun con los topes publicados para agosto, la tasa activa promedio del sistema se mantiene muy por debajo de esos límites.

En guaraníes, la tasa activa ronda el 16% y en dólares, se sitúa en torno al 7,62%.

Sin embargo, el reporte de indicadores financieros muestra que el costo del financiamiento varía de forma marcada según el destino del crédito:

Así, los créditos de consumo en guaraníes: las tasas más elevadas, cerca del 22,85%, mientras que los préstamos comerciales con un promedio de 13%, para vivienda: alrededor del 9,70% y Desarrollo: en un rango medio cercano al 10,84%.