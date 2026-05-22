El BCP mantiene su tasa referencial en 5,5%

Durante la reunión correspondiente al presente mes, el comité técnico del BCP decidió mantener sin variación la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5,5%, su principal instrumento para mantener el nivel inflacionario y en medio de un clima de incertidumbre por las tensiones en Medio Oriente y la política monetaria de los Estados Unidos.

De acuerdo con las argumentaciones técnicas, las expectativas de inflación se mantienen ancladas en 3,5% mientras, con una inflación mensual que estuvo influenciada principalmente por componentes volátiles, en particular por el aumento de los precios de los combustibles, asociado al mayor nivel de la cotización internacional del petróleo.

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Suba en combustibles compensada por baja en precios de bienes durables

En este contexto, el comité estima que la inflación interanual permanecerá transitoriamente por debajo de la meta, convergiendo hacia 3,5% en el segundo semestre del año. Añaden también que los precios de los combustibles han evolucionado por encima de lo previsto, pero que ha sido compensado parcialmente por menores presiones inflacionarias en los otros bienes como los durables que se beneficiaron por la baja del dólar estadounidense.

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El reporte detalla que en el ámbito externo, se mantiene la incertidumbre respecto de la duración del conflicto en Medio Oriente, a lo que se suma la expectativa de un eventual incremento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

En este contexto, el CPM decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 5,50%, coherente con una posición neutral de la política monetaria.

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Añaden igualmente que seguirán monitoreando de cerca los riesgos derivados del entorno externo, a fin de evaluar sus implicancias sobre la trayectoria de la inflación y adoptar las medidas necesarias que garanticen la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política monetaria.