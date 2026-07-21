UIP pide “privilegiar” a empresas paraguayas sin cerrar puertas a nuevas inversiones

López Senovilla visitó la última semana Paraguay como parte de una gira institucional por los países del Mercosur. En una entrevista sobre los desafíos que enfrentan las empresas españolas al invertir en el país, dijo que destacan la estabilidad regulatoria, aunque señaló que en el mercado de las licitaciones públicas los empresarios demandan “un poco más de transparencia o igualar las condiciones con los locales”.

Ante estas declaraciones, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, coincidió en la necesidad de fortalecer la transparencia, pero defendió que el Estado privilegie a la industria nacional, sin que eso implique subsidios ni ventajas que afecten la competencia.

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La transparencia forma parte de la agenda de la UIP

“Sin ninguna duda se requiere el máximo de transparencia. España tiene una importante inversión en el sector cerámico, pero hoy está más ligada al sector inmobiliario. También anunciaron una inversión importante para el sector porcino”, reiteró.

Según Duarte, también llegan al país empresas constructoras españolas interesadas en participar en obras de infraestructura, por lo que “estas son expresiones que se esperan de los inversionistas”.

Indicó que comprenden el interés de estos capitales por ingresar al país, pero destacó que nuestro país cuenta con una importante infraestructura empresarial nacional que trabaja en obras viales, eléctricas y sanitarias.

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“Privilegiar a la industria de la construcción”

“Hay que privilegiar a la industria de la construcción paraguaya, esto no quiere decir subsidiar. Tampoco significa que no tengamos que ser transparentes en los procesos de contratación”, manifestó.

Llegada de inversiones al Paraguay

Por otro lado, Duarte se refirió a las visitas de inversionistas extranjeros y señaló que hay apuestas en diversos sectores. Comentó que algunas empresas ya están interviniendo en industrias como la de ferroaleaciones y la textil.

Asimismo indicó que están llegando compañías multinacionales radicadas en Brasil, entre ellas un fabricante de medias ortopédicas y que también hay interés de compañías de autopartes y de muebles.

“El gobierno estadounidense volvió a elevar los aranceles a Brasil. No son noticias para festejar, pero sí para generar capacidades conjuntas entre Brasil y Paraguay”, afirmó.

Complementar mercados

Además, sostuvo que esta situación abre oportunidades para el rubro de muebles y de plásticos. Puso en relieve que industrias de distintos rubros ya operan en Paraguay y enfatizó que, como siempre, les dicen a los inversionistas que debe “hablarse de complementariedad y no de mudanza de un mercado a otro”.

“Nuestros mercados se tienen que complementar. Tenemos que saber trabajar en la región, conquistarla primero y después ir al mundo. Hoy tenemos desafíos importantes, como el acuerdo con la Unión Europea. También se está negociando con Japón e Indonesia, que son acuerdos importantes y que nos deben tener unidos más que separados”, acotó.

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Competencia con la industria del oriente

En ese sentido, estimó que actualmente la competencia es con la industria de Oriente, principalmente con la de China, y que nuestro país debe generar capacidades para evitar que produzca los mismos efectos que, según señaló, tuvo en Brasil, donde el producto interno bruto industrial cayó tras la apertura total de ese mercado.

“Acá seguimos luchando y seguiremos peleando para sustituir, sobre todo, esa producción que proviene de China”, concluyó.