Senadores impulsan la creación del Día Nacional de la Amistad entre Paraguay y Taiwán

La iniciativa figura como quinto punto del orden del día de la sesión ordinaria y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, que recomendó su aprobación con modificaciones.

El proyecto fue presentado por un grupo de senadores cartistas y algunos opositores, entre ellos: el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), Rubén Velázquez (Yo Creo), Rafael Filizzola (PDP) y Antonio Barrios (ANR, HC), Carlos Liseras (ANR, HC).

Asimismo, Lizarella Valiente (ANR, HC), Guadalupe Aveiro (ANR, HC), Zenaida Delgado (ANR, HC), Hermelinda Ortega (PLRA, HC), Javier Zacarías Irún (ANR, HC), Natalicio Chase (ANR, HC), Pedro Díaz Verón (ANR, HC) y Eduardo Nakayama (independiente).

¿Por qué el 12 de julio?

Los proyectistas explican que la fecha fue elegida porque el 12 de julio de 1957 se formalizaron las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Taiwán, dando inicio a una alianza que se ha mantenido vigente durante casi siete décadas.

La propuesta establece que cada 12 de julio se conmemore oficialmente el vínculo bilateral y se rinda homenaje a una relación considerada estratégica para la política exterior paraguaya.

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Además, plantea que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Cultura y la Secretaría Nacional de Turismo promuevan actividades de difusión en todo el país e incorporen la celebración al calendario oficial de conmemoraciones.

Resaltan cooperación histórica de Taiwán

En la exposición de motivos, los senadores destacan que Taiwán ha sido uno de los principales aliados internacionales de Paraguay, colaborando en áreas como salud, educación, agricultura, tecnología, infraestructura, fortalecimiento institucional y desarrollo social.

También mencionan programas de becas, asistencia técnica, inversiones y donaciones que, según sostienen, han contribuido al fortalecimiento de capacidades y a la generación de oportunidades para miles de paraguayos.

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Los impulsores del proyecto afirman que la relación entre ambos países trasciende el ámbito diplomático y se apoya en principios compartidos como la democracia, la libertad, la soberanía y la cooperación internacional.

Un vínculo estratégico en la agenda internacional

Paraguay continúa siendo el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con la isla asiática.

Los proyectistas sostienen que la conmemoración permitirá fortalecer los lazos culturales y diplomáticos, además de reafirmar el compromiso de ambas naciones con una cooperación basada en el respeto mutuo y objetivos comunes de desarrollo.

Si el Senado aprueba la propuesta, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su consideración.