Día de la Amistad: Abasto Este habilita el Pasillo de los Regalos, con opciones desde G. 10.000

Una fecha que siempre genera expectativa es el Día de la Amistad. Los comercios y emprendedores aprovechan esta ocasión para presentar sus propuestas, y los locatarios del Abasto Este de Minga Guazú no son la excepción.

Pensando en el tradicional “amigo invisible”, en el establecimiento comercial ponen a punto el Pasillo de los Regalos, que ya recibe una importante cantidad de visitantes, según la gerente comercial de Abasto Este, Emilse Rolón.

Agregó que la propuesta surge como una invitación para que las personas recorran el espacio, vuelvan a la tradición de buscar el regalo ideal para su mejor amigo y revaloricen el significado de la amistad y la actitud de compartir.

“El pasillo cuenta con más de 15 mesas de más de ocho locatarios, que participan con opciones para los niños, los que generalmente buscan regalos para celebrar el tradicional juego del amigo invisible en la escuela o en el barrio, como también para adultos. Hay opciones desde G. 10.000”, destacó.

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Varias propuestas para regalar

De acuerdo con la gerente comercial, en el lugar encontrarán innumerables opciones que se adaptan a diferentes gustos y formas de celebrar.

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Entre los productos mencionó las tazas creativas y personalizadas, hoppies (vasos térmicos), peluches, perfumes, prendas de vestir, ramos de flores, carteras, jabones y velas artesanales, bijouterie, llaveros, hebillas, artículos de bazar, productos electrónicos, maquillaje y mucho más.

“Contamos con gran variedad de obsequios, a distintos precios. Hay mucha expectativa, ya que existen opciones a buen precio, en un espacio colorido y con amplia variedad. Desde el sábado 25 de julio ya tuvimos la visita de compradores de varios puntos del este del país”, informó.

Se extiende todo julio

Rolón añadió que los locatarios del Abasto estarán exhibiendo sus artículos hasta el 31 de julio, de manera que los interesados tendrán más oportunidades para adquirir un presente.

“Abastear” por el Día de la Amistad

Además, para seguir celebrando la fecha, el Abasto Este prepara para el 1 de agosto una nueva edición de “Abastear”, un día cargado de actividades que se desarrollará desde las 08:00.

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Mencionó que los más pequeños tendrán su espacio en la feria con un área de dibujos con El ABC Escolar, un sector de caritas pintadas, desfile de mascotas, la Agroferia, premios para clientes, degustaciones que ofrecen las industrias y muchas otras actividades.

Las actividades se llevarán a cabo en el Bloque B1 del Abasto Este, ubicado sobre la ruta PY02, km 14,5, en Minga Guazú.