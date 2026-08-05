INPASA retoma su alianza con Joshua Dürksen y presenta “Potencia en Movimiento”

En Spa-Francorchamps, hace apenas una semana, Joshua Dürksen cruzó primero la línea de meta en la carrera sprint del Gran Premio de Bélgica. Fue su segunda victoria de la temporada 2026 de Fórmula 2, tras la de Melbourne, y llegó después de varias fechas para Invicta Racing, su nuevo equipo.

La empresa agroindustrial inició sus operaciones en Nueva Esperanza, Canindeyú, en 2008, hoy es la mayor biorrefinería de etanol de granos de América Latina, con once unidades industriales entre Paraguay y Brasil, confirmó que retoma el patrocinio a Dürksen para toda la temporada 2026. Esta vez la campaña se denomina INPASA | Potencia en Movimiento.

Un piloto en ascenso

El activo que INPASA eligió no es menor. Dürksen, de 22 años, disputa su tercera temporada consecutiva en la F2 –la antesala directa de la Fórmula 1– y desde febrero es piloto de desarrollo del equipo Mercedes-AMG Petronas, el primer paraguayo en integrar una escudería de F1.

Sus resultados lo ubican entre los pilotos a seguir del campeonato: dos victorias y cuatro podios en su temporada debut de 2024.

Para una marca, ese perfil ascendente vale más que la audiencia de un solo domingo de carrera: cada victoria reactiva la cobertura, cada ascenso de categoría amplía el público que la ve.

Una alianza de valores

El patrocinio deportivo construye una asociación de valores que se repite carrera tras carrera, temporada tras temporada. Ese vínculo sostenido, y no la sola presencia del logo, es lo que termina moviendo el reconocimiento de marca.

“Joshua representa valores con los que nos identificamos: preparación, constancia, capacidad para responder ante la presión y compromiso con cada objetivo. Retomar esta alianza es una manera concreta de acompañar el talento paraguayo y de proyectar una cultura que cree en el trabajo sostenido para transformar el futuro”, expresó Luis Biselli, gerente general de INPASA del Paraguay.

La elección tampoco es casual desde lo comercial: INPASA exporta su producción de etanol y compite por escala regional con jugadores brasileños mucho más grandes. Un piloto que corre en Europa, con visibilidad en un campeonato que se transmite en decenas de países, le da a la empresa una vidriera que ninguna campaña local podría igualar por el mismo presupuesto.

Marca y talento local, una misma apuesta

Detrás del anuncio hay algo más que branding: es una apuesta declarada por el talento paraguayo en un deporte donde competir cuesta caro y los presupuestos suelen ser altos. INPASA no es la única empresa local mirando el fenómeno Dürksen, pero sí una de las que sostiene el vínculo en el tiempo, algo que marca la diferencia entre una foto puntual y una alianza real de marca.

Con el arranque de la segunda mitad de la temporada 2026 y Dürksen ya peleando con los candidatos al título, INPASA se asegura algo que ninguna cifra de exportación puede comprar sola: que el nombre de una biorrefinería paraguaya se vea, semana a semana, en la parrilla de largada de la Fórmula 2.

Sobre INPASA

INPASA es una empresa agroindustrial dedicada a transformar materias primas agrícolas en energía renovable y productos de alto valor agregado.

Su portafolio incluye etanol, biodiésel, Azúcar Crystal, aceites de origen vegetal y FortiPro –DDGS de alto valor nutricional destinado a la alimentación animal–, entre otros productos.

Cuenta con diez unidades industriales: dos en Paraguay y seis en Brasil y dos en construcción. Con esta estructura se posiciona como la mayor biorrefinería de etanol de granos de América Latina.

Su modelo productivo integrado permite aprovechar eficientemente las materias primas, diversificar la producción e impulsar la innovación y el desarrollo sostenible de la agroindustria.

Certificaciones

INPASA cuenta con certificaciones: FSSC 22000, BPF, ISCC EU, 2BSvs, ISO 9001:2015, NP-ISO/IEC 17025, Kosher, OMRI, IBD y Azúcar Orgánico, y otras más que le permiten operar en mercados regulados, fortaleciendo su reputación y calidad productiva.

A la producción certificada se suman sus prácticas de economía sostenible como la reducción de consumo de agua, reutilización de efluentes, uso de biomasa forestal para energía térmica y proyectos de reforestación en zonas de influencia.

Socialmente impulsa importantes contratos con productores locales de maíz y sorgo, generando un fuerte impacto socioeconómico en el interior del país.

INPASA en cifras