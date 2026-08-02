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02 de agosto de 2026 a la - 07:00

De Dende a fundar su estudio jurídico a los 24 años y a liderar el boom porcino del Paraguay

Marta Mareco, directora de Relaciones Institucionales Internacionales de UPISA y presidenta de la Cámara de la Industria Porcina y Derivados.
Marta Mareco, directora de Relaciones Institucionales Internacionales de UPISA y presidenta de la Cámara de la Industria Porcina y Derivados.

Marta Mareco lleva 41 años en el comercio exterior y hoy preside la Cámara de la Industria Porcina y Derivados. La empresa que ayudó a construir, UPISA, emplea a 1.300 personas, exporta a Taiwán, Brasil, Uruguay y Rusia, y coloca en el exterior el 30% de lo que produce.

Por Noelia Leguizamón

En 1983, con 24 años recién cumplidos, Marta Mareco abrió las puertas de su propio estudio jurídico. El derecho aduanero era entonces un terreno casi exclusivamente masculino. Cuatro décadas después, esa decisión temprana se convirtió en la base de dos carreras paralelas: una al frente de Mareco Estudio Jurídico Aduanero, y otra al mando de una de las cadenas cárnicas más grandes del país.

Del mostrador aduanero al frigorífico

La formación académica fue, según Mareco, el sostén que le permitió moverse tanto en el sector privado como en organismos internacionales. Ese mismo criterio la llevó a sumarse a Dende (Desarrollo en Democracia), el programa que forma a líderes en ejercicio de distintos sectores del país: integró la Dende XIII, una red que hoy reúne a cerca de 500 dirigentes empresariales, públicos y sociales.

Lea más: Exportaciones de carne porcina de Paraguay superan a las de 2024

El salto a la industria porcina en cambio llegó por otra vía: junto a su esposo y a un grupo de productores agrícolas de Itapúa, decidió avanzar hacia la carne de cerdo como forma de agregar valor al campo. Así nació UPISA.

Una cadena que no deja nada afuera

UPISA integra hoy toda la cadena productiva: genética, alimentos balanceados, producción de lechones y frigorífico propio, con estándares de bioseguridad, inocuidad y trazabilidad que la sostienen como principal exportadora de carne porcina del país. La compañía da empleo a unas 1.300 personas.

Taiwán, la puerta que cambió la escala

El hito más importante llegó después de la pandemia, con la apertura del mercado de Taiwán, que disparó las exportaciones. A ese destino se sumaron Uruguay, Brasil y Rusia, mientras avanzan las habilitaciones para Filipinas, Argentina, Perú y Chile.

Cerca del 30% de la producción se destina a la exportación. El resto abastece el mercado local, un equilibrio que Mareco defiende como clave para sostener precios accesibles para el consumidor paraguayo.

Lea más: Singapur, próxima escala de la industria porcina paraguaya

Profesionalizar el sector, multiplicar liderazgos

Al frente de la Cámara de la Industria Porcina y Derivados, Mareco impulsa la capacitación permanente de los productores: para ella, la profesionalización será determinante para el crecimiento del sector en los próximos años.

También alienta a otras mujeres a asumir roles de liderazgo, con vocación y perseverancia, pero con una condición: que ese éxito individual se traduzca en oportunidades para más personas. En su lectura, el verdadero mando no se mide en cargos, sino en cuánta comunidad eres capaz de sostener alrededor.

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