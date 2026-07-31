Negocios
31 de julio de 2026 a la - 09:13

Maquila paraguaya: la automatización avanza sin arrasar empleos

Plantas maquiladoras.
Plantas maquiladoras.

Las plantas maquiladoras incorporan máquinas inteligentes en corte, lavado y control de calidad, pero el sector no pierde empleo: exportó más de US$ 1.300 millones en 2025, sostiene más de 35.000 puestos formales y creció 26% interanual en el primer bimestre de 2026. El presidente de Cemap, Jorge Bunchicoff, explica por qué la automatización cambia el perfil del trabajador, no la cantidad de trabajadores.

Por Noelia Leguizamón

La automatización gana terreno en la industria maquiladora paraguaya, aunque todavía está lejos de representar una amenaza para el empleo. Avanza de forma progresiva y transforma la naturaleza de las tareas antes que eliminar puestos, según Jorge Bunchicoff, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap). “La tecnología está entrando en nuestras plantas de manera progresiva, no como una ola que arrasa, sino como una corriente que va encontrando su cauce”, explica el dirigente.

Jorge Bunchicoff, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).
Jorge Bunchicoff, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap).

El ejemplo que más cita es Blue Design America (BDA), maquiladora textil de gran escala que ya incorporó máquinas inteligentes en procesos de corte, lavado y control de calidad. La modernización optimizó tareas repetitivas, pero la intervención humana sigue siendo indispensable. “El ojo humano, la sensibilidad para el detalle y la decisión final siguen siendo insustituibles. Con la tecnología no se puede pelear porque avanza, pero las personas siempre hacen la diferencia”, afirma.

Transformación, no reducción

Bunchicoff evita presentar la automatización como una amenaza. La lee, más bien, como una evolución natural de la industria. “Prefiero ver a la automatización como una transformación antes que como una amenaza”.

Reconoce que algunos puestos operativos tradicionales tenderán a reducirse, pero aparecen en paralelo nuevas oportunidades ligadas a perfiles técnicos: mantenimiento industrial, programación de maquinaria automatizada y control digital de calidad. Para el dirigente, el debate no pasa por cuántos empleos desaparecerán, sino por cómo evolucionan las competencias que pide la industria.

Industria maquiladora.
Industria maquiladora.

De cara a los próximos cinco a diez años, descarta un escenario de reemplazo masivo.

“Una proporción importante de los puestos operativos más básicos cambiará de forma o de contenido. No hablo de desaparición masiva, sino de evolución del perfil laboral”, explica.

Capacitar es la inversión que no se ve

Para Bunchicoff, el verdadero desafío es preparar al capital humano para convivir con tecnología inteligente, y eso ya no se resuelve solo con formación técnica. “Necesitamos formación en mantenimiento de máquinas, lectura de datos y control digital de calidad, pero también formar la mente para el cambio”.

El dirigente ubica esto dentro de un cambio de paradigma más amplio en materia de competitividad. Durante años, Paraguay atrajo inversiones sobre todo por el bajo costo laboral; esa ventaja, sostiene, ya no alcanza por sí sola. “Si las empresas empiezan a decidir dónde invertir en función de la eficiencia tecnológica, la infraestructura y la estabilidad, tenemos que fortalecer esos factores”, manifiesta.

Máquinas inteligentes.
Máquinas inteligentes.

Entre las fortalezas del país menciona energía limpia disponible, estabilidad macroeconómica, marco jurídico previsible, buena conectividad y mano de obra cada vez mejor capacitada. Observa, además, que los nuevos proyectos llegan con procesos automatizados desde el inicio.

“Nadie invierte hoy sin pensar en eficiencia. No creo que eso implique contratar menos personas, sino contratar personas con otro tipo de formación. Ahí está la oportunidad para Paraguay”.

Tres actores, un mismo desafío

Bunchicoff insiste en que ninguna institución puede afrontar sola esta transformación: hace falta una articulación permanente entre Estado, empresas y sistema educativo.

“El Estado debe generar el marco adecuado e incentivar la inversión; las empresas tienen que seguir capacitando a su gente y compartir experiencias, mientras que el sistema educativo debe actualizar sus programas con la velocidad que hoy demanda la industria”, afirma.

Un motor que ya no es solo textil

El sector superó los US$ 1.300 millones en exportaciones durante 2025 y genera más de 35.000 empleos formales, uno de los pilares del desarrollo industrial paraguayo. El impulso continúa: según cifras oficiales, las exportaciones del régimen crecieron 26% en el primer bimestre de 2026 frente a igual período de 2025, con envíos mensuales que ya rondan los US$ 134 millones.

Procesos automatizados.
Procesos automatizados.

A la tradicional industria textil se suman hoy autopartes, confecciones de mayor complejidad, manufacturas de plásticos, aluminio, productos químicos y servicios industriales especializados.

A ese impulso se suma un cambio normativo: el Poder Ejecutivo ya reglamentó la Ley N.º 7547/2025 “Del Régimen de Maquila”, que según Bunchicoff aporta mayor previsibilidad para los inversionistas, fortalece los mecanismos de control y eleva los estándares operativos del sector.

Con exportaciones en alza, una ley recién reglamentada y una automatización que avanza sin arrasar, la maquila paraguaya enfrenta el mismo dilema que buena parte de la industria global: no es una cuestión de resistir el cambio tecnológico, sino de llegar primero con la gente preparada para operarlo.

ABC Empleos

Artículos relacionados

Hoy las principales materias primas convergen en un proceso de industrialización más avanzado, lo que les dota de un mejor valor agregado al final de la cadena productiva.
Negocios
¿Qué transforma Paraguay? Las cadenas que convierten materia prima en valor
Ver más
Elías Saba, presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana (AmCham).
Negocios
EE.UU.: la oportunidad de US$ 2.000 millones para Paraguay
Ver más
Una solución puede ser permitir que uno de los socios pueda desempatar o que lo decidido por este sea la decisión que deba llevarse a cabo, dependiendo del tema tratado.
Negocios
Gobierno corporativo: qué hacer y qué no en las sociedades 50/50 (3° parte)
Ver más
ANDE - UTE
Negocios
Uruguay a Paraguay sobre energía: cómo crear institucionalidad, seguridad jurídica y soberanía
Ver más
Cepal dice que la inversión conjunta en IA de todos los países de América Latina no superó el 1,7% del monto de la inversión de Estados Unidos o el 5% de China.
Negocios
Ranking IA: 31/100: la calificación de Paraguay según la Cepal
Ver más
Mujer con manta se viste con colores terracota, refleja serenidad y resiliencia en su postura.
Negocios
La Odisea: identidad, propósito y raíces
Ver más
Esteban Piccini, fundador y CEO de Sport Group.
Negocios
TL Sports cruza el Atlántico y lleva su modelo de retail a España
Ver más