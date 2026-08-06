Pago con tarjeta: ¿Qué hacer si un comercio te exige un monto mínimo de compra?

Ante el uso creciente de las tarjetas de crédito y débito para pagos en comercios, así como código qr, la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recordó que, en las relaciones de consumo, los proveedores no pueden imponer montos mínimos de compra ni cobrar un precio mayor o aplicar recargos por el uso de esos métodos de pago que no son dinero en efectivo.

Asimismo, señaló que todas las condiciones relacionadas con los medios de pago deben ser informadas de manera clara, previa y precisa al consumidor, y no recién al momento de realizar el pago.

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¿Qué hacer si un comercio cobra un recargo o exige un monto mínimo?

Mediante publicaciones en sus redes, la institución recomendó que, si un consumidor encuentra este tipo de irregularidades, tome fotografías o elementos que comprueben el pago, conserve la factura, el comprobante y cualquier otro respaldo de la compra y, posteriormente, presente el reclamo ante los canales habilitados por Sedeco.

“Conocer tus derechos también forma parte de una compra informada”, destacó la entidad en su publicación.

¿Existe alguna excepción a esta regla?

Sedeco aclaró que esta regla tiene una excepción establecida en la Resolución SDCU N.º 162/2026 la cual dispone que dicha disposición no alcanza a los cobros realizados por el Estado en ejercicio de potestades públicas, como tasas, impuestos, cánones u otros ingresos públicos sin fines de lucro.

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Denuncias por cobros extra con tarjeta de crédito y débito

La ministra de la Sedeco, Sara Irún, manifestó a ABC que actualmente la institución no registra un aumento significativo de denuncias formales por este concepto.

No obstante, aclaró que estas prácticas son identificadas tanto mediante los reclamos ingresados por los consumidores como durante las fiscalizaciones preventivas y aleatorias que realizan técnicos de la institución.

“En algunos establecimientos encontramos carteles que establecen montos mínimos o recargos por pagar con tarjetas. En esos casos, solicitamos su retiro inmediato y dejamos constancia de la infracción en el acta de fiscalización”, señaló.

Asimismo, indicó que la institución realiza un seguimiento permanente de los comentarios y publicaciones en redes sociales en los que los consumidores etiquetan a la Sedeco o exponen este tipo de prácticas, información que también sirve como insumo para orientar las acciones de verificación y fiscalización.

Al menos 28 casos en el primer semestre

Consultada sobre la cantidad de denuncias recibidas este año por cobros indebidos con tarjetas, Irún indicó que estos casos representan una proporción reducida dentro del total de reclamos recibidos por la institución.

“En una revisión preliminar correspondiente al primer semestre de 2026, identificamos al menos 28 casos relacionados con el cobro de porcentajes adicionales o la exigencia de montos mínimos para realizar pagos con tarjetas de crédito o débito”, manifestó.

Asimismo, instó a los consumidores a formalizar sus reclamos ante la Sedeco, teniendo en cuenta que muchas de estas situaciones quedan únicamente como quejas o comentarios en redes sociales, lo que dificulta la intervención institucional y el seguimiento de cada caso.

¿Qué sanción puede recibir un comercio?

Irún explicó que la imposición de montos mínimos o el establecimiento de porcentajes adicionales por el uso de tarjetas constituyen infracciones a la Ley N.º 5476/2015 “Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en el uso de tarjetas de crédito y débito”.

“Cuando se comprueba una infracción, el proveedor puede recibir una multa, de acuerdo con la gravedad del caso y la reincidencia. También pueden disponerse medidas correctivas, como el cese de la práctica y la devolución de los importes cobrados indebidamente al consumidor”, afirmó.

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¿Dónde y cómo denunciar?

La ministra Sara Irún señaló que los materiales publicados por la Sedeco forman parte de las acciones permanentes de información, comunicación y prevención impulsadas por la institución.

“Buscamos que los consumidores conozcan sus derechos, identifiquen prácticas que no corresponden y sepan dónde acudir. Ante cualquier consulta o reclamo, pueden ingresar a la página web de la Sedeco o comunicarse al WhatsApp 0961 940 710, de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00 horas”, manifestó.