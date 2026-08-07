El mercado de la cerveza en Paraguay cambia: la opción sin alcohol gana terreno

En Paraguay, la cerveza no solo acompaña los encuentros y las celebraciones entre amigos y familiares, sino que va mucho más allá, porque es una industria que mueve toda una cadena de empleo, producción y comercialización, generando un gran efecto multiplicador en la economía.

En el marco del Día Internacional de la Cerveza, que se celebra el primer viernes de agosto, referentes del sector analizaron la actualidad de una variedad que mantiene un destacado protagonismo en el mercado local y que, al mismo tiempo, incorpora nuevas opciones para responder a los cambios en las preferencias de los consumidores.

El Día Internacional de esta bebida, una de las más elegidas del mundo, fue creado en 2007 por un grupo de amigos en California, Estados Unidos. Su objetivo era dedicar un día para celebrar y apreciar la cerveza en todas sus formas y variedades, así como honrar a los productores, distribuidores y consumidores de este popular producto.

Producción de cerveza nacional

En lo que hace a la producción de esta bebida en el país, Hugo Alonso, presidente de la junta directiva de la Cámara Paraguaya de Bebidas Alcohólicas (Capaba), comentó que la producción en Paraguay mantiene una posición predominante en el mercado local, cercana al 80%, debido a su amplia capacidad industrial, el desarrollo de marcas, su extensa red de distribución y la fuerte identificación con los gustos de los consumidores.

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Agregó que las cervezas importadas cumplen un papel relevante al complementar la oferta con estilos y propuestas diferenciadas, contribuyendo a una mayor diversidad en un entorno competitivo que beneficia al consumidor y fortalece a toda la industria.

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“El mercado refleja una evolución, donde conviven marcas nacionales e internacionales de gran reconocimiento, generando así una competencia que impulsa mayores estándares de calidad, innovación e inversión en beneficio del consumidor paraguayo”, precisó.

La cerveza, una categoría que se adapta a nuevos hábitos

Por su parte, Guillermo Martínez Blasco, gerente general de Cervepar, habló de la evolución del consumo de la cerveza en nuestro país y dijo que el último año volvió a confirmar algo que ya venían viendo desde hace tiempo: “que la cerveza sigue ocupando un lugar muy importante en la vida de los paraguayos”.

“De hecho, hoy representa entre el 70% y el 80% de toda la variedad de bebidas con alcohol del país, lo que muestra claramente el peso que tiene la categoría. Y cuando llegan esos momentos que nos unen, como un Mundial de Fútbol, esa conexión se hace todavía más evidente”, indicó.

Asimismo, comentó que la categoría supo adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo y que hoy el mercado dispone de cervezas light, sin alcohol, con menos alcohol y sin gluten, opciones que hace algunos años prácticamente no existían y que permitieron que mucha más gente se sintiera representada dentro de la categoría.

“Eso hizo que no solo creciera el consumo, sino que incorporáramos nuevos consumidores y aumentaran las ocasiones para tomar cerveza. Hoy Paraguay tiene cerca de un 10% más de ocasiones de consumo que otros mercados de la región, justamente porque la categoría evolucionó y respondió a lo que la gente estaba buscando”, comentó.

Opciones para nuevos perfiles de consumidores

A su turno, Alonso destacó un segmento artesanal que aporta innovación y diversidad, ampliando las opciones para distintos perfiles de consumidores. A ello se suma, dijo, el “crecimiento gradual de nichos específicos”, como las cervezas con bajo o nulo contenido alcohólico.

Crecimiento de las cervezas sin alcohol

Sobre este último punto, el gerente general de Cervepar mencionó que la cerveza sin alcohol es una de las líneas que más crece. Si bien aclaró que todavía representa una porción menor del mercado, el ritmo de crecimiento de este tipo de bebida es muy acelerado y refleja un cambio muy interesante en la forma en que las personas disfrutan la cerveza.

“Hoy mucha gente quiere seguir viviendo la experiencia de compartir una cerveza, pero dependiendo de la ocasión elige una alternativa sin alcohol y las razones pueden ser varias; sin embargo, siguen buscando el sabor de una cerveza que pueda acompañarla en determinados momentos”, resaltó.

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¿Qué buscan los consumidores al elegir una cerveza?

Al buscan hoy los consumidores una variedad de cerveza, está convencido de que ya no existe una única respuesta, y agregó que busca distintas opciones, según el momento.

“A veces quiere una cerveza con mucho sabor para compartir un asado, otras una opción más liviana, sin alcohol o con menos calorías. Hay quienes priorizan una marca que le acompañó durante toda su vida y otros buscan probar algo diferente. El precio siempre influye, por supuesto, pero ya no es el único factor. La ocasión terminó siendo tan importante como la cerveza misma”, explicó.